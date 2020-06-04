Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

11:17:55 Dopo circa sei mesi di impiego operativo, la Brigata Garibaldi ha ceduto la guida del Raggruppamento “Lazio-Abruzzo” agli artiglieri del COMACA.

Oltre sedicimila persone identificate e ventitremila pattuglie svolte, più di centocinquanta interventi di ordine pubblico, un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrato, oltre sessanta fermi per diverse tipologie di reato e altrettante denunce a piede libero, ma anche centinaia di interventi in soccorso di cittadini e turisti colti da malore o vittime di incidenti stradali: sono i numeri dell'operazione “Strade Sicure” sotto il comando della Brigata “Garibaldi” in sei mesi di attività operativa.

Duemila uomini e donne dell'Esercito impegnati a garantire giornalmente la sicurezza di centocinquantasette siti ed obiettivi sensibili nel Lazio e in Abruzzo, presenti in maggioranza nella capitale, che non si è fermata neachè durante tutte le fasi della pandemia da COVID-19.

Stazioni ferroviarie e metropolitane, ambasciate, luoghi di culto – tra i quali rientrano alcuni presidi nelle adiacenze della Città del Vaticano e delle basiliche papali – siti turistici e di interesse storico della città di Roma (dodici dei quali dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco), porti ed aeroporti, centri di accoglienza, il campo nomadi di via Salviati e l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Rocca di Cencia, nella periferia Est della capitale.

In questi luoghi i militari hanno operato, congiuntamente alle forze di Polizia, per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso servizi di vigilanza, attività di perlustrazione e controllo del territorio per il contrasto alla criminalità e alla prevenzione di attacchi terroristici.

Un costante aumento delle attività di controllo, ed una intensificazione del contributo alla sicurezza in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19, che dallo scorso mese di marzo ha interessato l’intera Nazione, ha caratterizzato l’operato dei bersaglieri della “Garibaldi”.

Il passaggio di consegne tra il comandante della Brigata “Garibaldi”, Generale Domenico CIOTTI, e il comandante del COMACA, Generale Fabrizio ARGIOLAS, è avvenuto oggi nella Caserma “Gandin”, quartier generale del raggruppamento.

Il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, nel corso del Back Brief che si è tenuto nella sala operativa del Raggruppamento, ha sottolineato i lusinghieri risultati conseguiti dalla Brigata “Garibaldi” in una piazza particolarmente impegnativa come quella di Roma, anche in considerazione della gestione dell’emergenza sanitaria per la crisi epidemiologica da COVID – 19. Merito di tale successo è dovuto alla preparazione del personale e alla perfetta integrazione tra la componente militare e gli organi istituzionali della Capitale”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:664 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:633 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1103 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next