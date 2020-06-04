11:17:55 Dopo circa sei mesi di impiego operativo, la Brigata Garibaldi ha ceduto la guida del Raggruppamento “Lazio-Abruzzo” agli artiglieri del COMACA.

Oltre sedicimila persone identificate e ventitremila pattuglie svolte, più di centocinquanta interventi di ordine pubblico, un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrato, oltre sessanta fermi per diverse tipologie di reato e altrettante denunce a piede libero, ma anche centinaia di interventi in soccorso di cittadini e turisti colti da malore o vittime di incidenti stradali: sono i numeri dell'operazione “Strade Sicure” sotto il comando della Brigata “Garibaldi” in sei mesi di attività operativa.

Duemila uomini e donne dell'Esercito impegnati a garantire giornalmente la sicurezza di centocinquantasette siti ed obiettivi sensibili nel Lazio e in Abruzzo, presenti in maggioranza nella capitale, che non si è fermata neachè durante tutte le fasi della pandemia da COVID-19.

Stazioni ferroviarie e metropolitane, ambasciate, luoghi di culto – tra i quali rientrano alcuni presidi nelle adiacenze della Città del Vaticano e delle basiliche papali – siti turistici e di interesse storico della città di Roma (dodici dei quali dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco), porti ed aeroporti, centri di accoglienza, il campo nomadi di via Salviati e l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Rocca di Cencia, nella periferia Est della capitale.

In questi luoghi i militari hanno operato, congiuntamente alle forze di Polizia, per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso servizi di vigilanza, attività di perlustrazione e controllo del territorio per il contrasto alla criminalità e alla prevenzione di attacchi terroristici.

Un costante aumento delle attività di controllo, ed una intensificazione del contributo alla sicurezza in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19, che dallo scorso mese di marzo ha interessato l’intera Nazione, ha caratterizzato l’operato dei bersaglieri della “Garibaldi”.

Il passaggio di consegne tra il comandante della Brigata “Garibaldi”, Generale Domenico CIOTTI, e il comandante del COMACA, Generale Fabrizio ARGIOLAS, è avvenuto oggi nella Caserma “Gandin”, quartier generale del raggruppamento.

Il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, nel corso del Back Brief che si è tenuto nella sala operativa del Raggruppamento, ha sottolineato i lusinghieri risultati conseguiti dalla Brigata “Garibaldi” in una piazza particolarmente impegnativa come quella di Roma, anche in considerazione della gestione dell’emergenza sanitaria per la crisi epidemiologica da COVID – 19. Merito di tale successo è dovuto alla preparazione del personale e alla perfetta integrazione tra la componente militare e gli organi istituzionali della Capitale”.