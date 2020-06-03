Banner-MutuaBccSpettacolo
21:36:51 Si e' concluso, dopo oltre due ore di discussione, l'incontro convocato alla stazione marittima di Napoli dal vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola con le altre forze politiche che intendono sostenere la ricandidatura del governatore Vincenzo De Luca.

Sottoscritto un sostegno unitario al presidente della Regione uscente, esponente del Partito democratico. Presenti il segretario regionale del Pd Leo Annunziata e i referenti regionali dei partiti Articolo 1, Italia Viva, Noi Campani (che fa riferimento al sindaco di Benevento Clemente Mastella e al consigliere di Casapulla Luigi Bosco), Partito socialista italiano, Demos (che fa riferimento all'ex parlamentare di Articolo 1 Nello Formisano), Partito Repubblicano italiano, Moderati, Verdi, Centro democratico, Alleanza per i Territori (che fa riferimento all'ex sottosegretario Gioacchino Alfano), Fare democratico (che fa riferimento al presidente dell'Asi Giosy Romano), Repubblicani democratici e Partito Animalista Italiano.

Il referente di L'Italia e' Popolare, Giuseppe De Mita, era assente per motivi tecnici, ma ha confermato il sostegno alla coalizione.

Bruno Gambardella di Piu' Europa ha annunciato il sostegno del gruppo ma solo dopo una ratifica dell'organismo nazionale che deciderà presumibilmente nella giornata di domani.

L'incontro era stato convocato dal vicepresidente della Regione con l'obiettivo di definire "la coalizione delle forze politiche e civiche - si legge in una lettera inviata da Bonavitacola ai referenti regionali dei partiti - che intendono sostenere la conferma del presidente De Luca alla guida della Regione, per garantire alla Campania nuovi traguardi di sviluppo e di sicurezza, con rinnovato slancio dell'azione di cambiamento impresso nella consiliatura in corso dall'azione del governo regionale".

