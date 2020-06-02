16:26:43 “Dopo Caserta e tanti altri comuni della provincia, anche Aversa ha il suo gruppo Italia Viva. Un plauso va alla valente consigliera comunale Imma Dello Iacono che, con capacità, coraggio e determinazione, è impegnata a promuovere, le idee e i valori della nostra comunità in un territorio prezioso come l’Agro Aversano.

– Lo hanno dichiarato, i coordinatori provinciali di Italia Viva, Carmen De Rosa e Giuseppe Altieri - Con Imma e tanti altri amici stiamo costruendo un progetto politico nuovo che guarda costantemente ai bisogni reali del territorio e che interpreta la propria missione politico-amministrativa con spirito di servizio ed attenzione ai piccoli e grandi problemi della comunità”.