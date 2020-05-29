18:10:31 Chiusura del ponte sul Torrente Agnena a Cancello ed Arnone, Oliviero interroga De Luca: “la regione intervenga per evitare che le attività della zona vengano chiuse fuori dal transito veicolare e subiscano altri danni economici dopo l’emergenza covid-19”.

Il consigliere regionale, presidente della commissione ambiente, Gennaro Oliviero, con una interrogazione a risposta scritta, tira in causa il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca dopo la chiusura del Ponte sul torrente Agnena a Cancello Arnone”. Chiusura effettuata dalla provincia di Caserta dopo alcune verifiche strutturali sul Ponte.

“Premesso che ritengo necessario che si attivino tutte le misure per tutelare la popolazione – dichiara Oliviero – se tale ponte necessita di un intervento è giusto che venga chiuso, ma nel contempo è necessario, in maniera veloce, che si intervenga per la manutenzione e riaprire al transito veicolare tale strada che è il principale snodo viario di collegamento con una intera zona a forte vocazione agricola, di allevamento e commerciale.

A causa dell’emergenza Covid-19 le attività commerciali ed agricole hanno già subito notevoli perdite economiche e dobbiamo evitare che tali perdite continuino a perpetrarsi anche con la chiusura del Ponte.

Chiedo, quindi, l’intervento immediato del Presidente De Luca per conoscere quali iniziative intende adottare per alleviare i disagi delle popolazioni del Basso Volturno”