16:01:43 «E’ stata una settimana controversa quella che si è chiusa sul piano dei rapporti con il governo».

Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

«Il primo problema da discutere è legato alla mobilità tra Regioni – ha spiegato –

Quando abbiamo affrontato questo problema, abbiamo preso come riferimento i dati del contagio.

Per noi se ci sono zone dove si registrano casi elevati è necessario prendere delle contromisure.

Non c’entra il rapporto Nord Sud.

Aspettiamo le decisioni del governo, poi prenderemo le nostre misure a difesa della Campania».

De Luca è duro sulla data delle elezioni.

«Il governo sta assumendo una posizione irresponsabile sulle elezioni regionali – ha aggiunto –

Il governo ha deciso di non votare prima di settembre, ma poi si è aperto tutto.

La nostra proposta è votare a luglio.

Il governo parla di votare il 20 settembre, l’opposizione vuole votare il 27 settembre.

Ci troveremo così i ballottaggi a metà ottobre in piena epidemia influenzale e, speriamo di noi, in quella che potrebbe essere la seconda ondata di Covid.

Il governo parla di aprire le scuole, salvo poi essere costretto a chiuderle dopo una settimana….

Sono le forze di opposizione a non voler votare: la Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il M5S non vogliono andare alle urne.

L’apertura delle scuole è una cosa delicatissima.

C’è bisogna di uno screening per tutto il personale docente e quello che opera nelle scuole, in Campania faremo così.

Se il governo vuole votare… vuol dire che voteremo a settembre, ma l’importante è che si sappia di chi è la responsabilità di questo scempio… ».

De Luca affonda il colpo sulla sanità.

«Ci sono forze che rapinano la Campania di 300milioni di euro – ha aggiunto - è giusto che i cittadini lo sappiano.

C’è un altro furto del ministero dell’economia che ha rubato 240 milioni di euro alla Campania.

C’è una sentenza che lo attesta: ne ho parlato con Conte, con il ministro per l’economia che mi auguro dia un segnale.

Ci sono forze politiche della Campania che non stanno facendo nulla.

60mila assistenti volontari che individuerà il governo cosa possono fare.

Si tratta di un’operazione mistica visto che ci hanno detto che saranno dei moralizzatori.

Sono persone formatesi alla scuola del niente che si occuperanno di far nulla…. ».

De Luca tocca il tema del piano socio economico.

«Da oggi vengono pagate le pensioni minime raddoppiate – ha specificato – grazie ai dipendenti dell’Inps.

Saranno 230mila i beneficiari di questo provvedimento.

Parte oggi anche il contributo dato agli stagionali del turismo.

Abbiamo aperto tante realtà, abbiamo prodotto un video non solo per tenere vivo il festival di Ravello, ma anche come inizio di una campagna di comunicazione per la Campania«.

Rispetto alla movida, De Luca è chiaro: «Nessuna punizione, solo misure di sicurezza.

I sindaci hanno la possibilità di differire la chiusura dei locali solo in alcune zone della città proprio per decongestionare il centro storico».

L’appello agli anziani: «Devono essere vaccinati tutti contro l’influenza».