21:12:55 “Il perpetuo show che vede contrapporsi il governatore della Campania e il sindaco di Napoli, salvo stringersi la mano quando conviene a entrambi, è uno spettacolo indecoroso per la nostra regione. Non è condivisibile nessuna delle due posizioni assunte in relazione alle regole sulla movida.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto a De Luca di ritirare il provvedimento, assurdo, dello stop alle 23 in quanto si limita soltanto a penalizzare e criminalizzare i gestori di pub, bar e locali già fortemente penalizzati da questa emergenza e che proprio in quelle ore cominciano a lavorare.

Le immagini dell’ultimo week end, con traffico intenso in via Caracciolo e folla in strada fino all’alba, dimostrano che imporre il coprifuoco agli esercizi commerciali contribuisce soltanto a far perdere incassi a un settore che ha già subito tantissimo”.

E’ quanto ha dichiarato la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, nel corso della trasmissione Mattina 9.

“Di contro – ha proseguito Ciarambino - l’affermazione di De Magistris di voler tenere tutto aperto 24 h è più simile a una battuta da show-man che a una dichiarazione ufficiale pronunciata da un esponente delle istituzioni. Dal sindaco della terza città d’Italia ci saremmo aspettati un atteggiamento di maggiore responsabilità, magari teso a pianificare un potenziamento dei servizi della polizia municipale e a promuovere intese con la Prefettura, così da rafforzare i controlli nelle ore di maggiore concentrazione della movida cittadina, affinché si rispettino le prescrizioni di distanziamento sociale, di utilizzo corretto della mascherina, evitando il formarsi di rischiosi assembramenti”.

M5S: “Servizi per l’infanzia, settore escluso dal piano economico regionale”

La capogruppo regionale Ciarambino ha incontrato rappresentanti del settore con i consiglieri regionali Saiello e Cammarano: “Sostegno economico e regole chiare. Subito tavolo regionale con la categoria”

“Occorre dare risposte immediate a chi si occupa di servizi per l’infanzia. Quello delle ludoteche, degli asili nido e di chi offre servizi di intrattenimento per i bambini, è un settore fortemente in difficoltà, la cui ripresa delle attività resta ancora incerta. Parliamo di circa duemila imprese in Campania, che rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’educazione, della socializzazione e dell’intrattenimento di una fascia di età fortemente trascurata in questi mesi, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie.

Sebbene sia stata sospesa ogni attività, nel piano socio economico della Regione Campania non è prevista alcuna misura a sostegno del settore”. Lo ha dichiarato la capogruppo regionale del movimento 5 Stelle, che in questi giorni, con i consiglieri regionali M5S Gennaro Saiello e Michele Cammarano, ha incontrato i titolari delle strutture che lo scorso 5 marzo hanno chiuso i battenti per effetto dell’emergenza sanitaria.

“Notevole il passivo accumulato per mancanza di incassi e a fronte di costi vivi che sono comunque stati sostenuti, tra assicurazioni, spese per utenze e tasse. Per non parlare delle ingenti spese da affrontare per l’adeguamento alle prescrizioni previste per il contenimento del contagio.

Mentre restano poco chiari i protocolli di sicurezza regionali da adottare, in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, sulle eventuali misure da offrire agli enti che erogano servizi ai bambini da 0 a 3 anni e sulle misure economiche da destinare a tutti gli operatori del settore.

Abbiamo chiesto con urgenza un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria per discutere degli interventi da mettere in campo in attesa della ripresa delle attività”.

Audizione Boccia, Ruggiero (M5S): “Le Regioni rispettino il principio di leale collaborazione con lo Stato nella sanità”

Roma. “Nel rapporto Stato-Regioni, che ha evidenziato tutte le sue criticità durante la gestione dell’emergenza Coronavirus, è necessario riaffermare il principio di leale collaborazione perché ai cittadini, a prescindere da dove abitano, vengano garantiti uniformi livelli essenziali in ambito sanitario”.

Così la deputata Francesca Anna Ruggiero (M5S), capogruppo M5S nella Commissione per l’attuazione del Federalismo fiscale, a margine dell’audizione del Ministro Boccia.

“La forte conflittualità – continua - fra Stato e Regioni emersa durante la gestione della crisi Coronavirus, in cui è sembrato che ogni Regione procedesse in ordine sparso, ha disatteso un principio come quello della leale collaborazione nel garantire il diritto alla salute dei cittadini che, se rispettato, avrebbe potuto offrire una risposta più efficiente all’emergenza.

Infatti -sottolinea Ruggiero - l’erogazione dei livelli essenziali in questo ambito, nel contemperare esigenze di uniformità e decentramento, rappresentate rispettivamente dallo Stato e dalle Regioni, deve essere subordinato al principio di leale collaborazione.

È necessario che le Regioni si attengano a questo valore, fondamentale per un funzionamento efficiente del settore sanitario, nonchè per evitare conflitti che fanno solo del male ai cittadini” conclude.