15:10:51 Si è tenuta, presso il Centro Direzionale di Napoli, una riunione tra i rappresentanti della Regione Campania e quelli del mondo delle professioni tecniche e dei costruttori casertani, per la risoluzione delle problematiche legate all'inefficienza del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta.

Erano presenti il consigliere regionale Stefano Graziano, il dirigente ad interim del Genio Civile Italo Giulivo, il presidente dell'Ordine degli Architetti PPC Raffaele Cecoro, il presidente del Collegio Geometri Aniello Della Valle, il consigliere dell’Ordine degli Ingegneri Antonio Di Leva e il presidente ANCE Caserta, Luigi Della Gatta.

Dopo un lungo confronto, nel corso del quale è stato evidenziato lo stallo assoluto, e non più tollerabile, dell’ufficio del Genio Civile di Caserta, sono state proposte varie possibili soluzioni da parte dei rappresentanti del mondo professionale tecnico e dei costruttori.

Al termine della riunione i vertici della Regione hanno promesso di intraprendere una serie di azioni per garantire la risoluzione delle problematiche riscontrate. Tra queste la nomina, entro pochi giorni, di un nuovo dirigente, l'attivazione entro qualche mese del portale sismica ed infine la proposta di modifiche alla legge regionale ed ai regolamenti attuativi al fine di rendere più snelle le procedure di rilascio delle varie autorizzazioni.