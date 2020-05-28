10:28:24 "Sono oramai tre mesi che ogni giorno devo smentire di essere candidato a Sindaco di Napoli.

Sono stanco di spiegare che non sarò a capo di uno schieramento di destra, anzi di sinistra, forse di sotto, di sopra o di centro che concorre alla guida della Regione Campania.

Lo dichiara, all'Ansa, il magistrato antimafia Catello Maresca che così sgombra il campo dalle voci su sue presunte candidature alle prossime elezioni regionali in Campania.

"Sono tre mesi - aggiunge - che un giorno sì e un giorno pure ogni mia proiezione pubblica, ogni mia iniziativa da normale cittadino viene scandagliata, vivisezionata per poterle attribuire una qualche coloritura partitica, non politica.

Con questo voglio significare che la politica, almeno per me, non è una cosa sporca.

Non lo può essere perché tutti facciamo politica quando concorriamo nella nostra vita di relazione a valorizzare il bene comune e i beni della nostra comunità".