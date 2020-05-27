15:29:27 Le problematiche relative alla riapertura del prossimo anno scolastico al centro dell'incontro di oggi con le rappresentanze dei medici pediatri della Campania.
All'incontro hanno partecipato l'assessore all’Istruzione Lucia Fortini e la Direzione Salute regionale.
In videoconferenza ha portato il proprio contributo anche il deputato e pediatra Paolo Siani.
Abbiamo voluto questo primo incontro per avviare subito un confronto diretto con i medici pediatri, ascoltare le loro proposte e prepararci alla ripresa del prossimo anno scolastico.
Diverse sono le criticità da affrontare subito. Occorre essere pronti su più fronti, dalle vaccinazioni alla definizione di un piano sanitario mirato per la scuola e tutte le sue componenti.
I punti sui quali verranno avviate da subito una serie di iniziative, in attesa della definizione di linee guida nazionali, sono innanzitutto:
1) una campagna di vaccinazione antinfluenzale per la popolazione scolastica che dovrà essere la più estesa possibile.
2) Garantire, come è già garantito, che i pediatri possano prescrivere in autonomia i tamponi che dovranno avere una risposta rapidissima.
3) Procedere anche con gli uffici regionali alla definizione del fabbisogno di aule e spazi.
4) Garantire sia ai pediatri che alle scuole, la piena disponibilità di dispositivi di protezione individuale.
Nei prossimi giorni saranno organizzati altri incontri con il mondo della scuola della nostra regione.
Lo ho dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca.