18:38:47 MADDALONI. Il consigliere comunale di Maddaloni positiva Angelo Tenneriello ha presentato una mozione per chiedere la regolamentazione dello smaltimento dei dispositivi di protezione monouso (guanti e mascherine) con l’introduzione di appositi contenitori.

Ecco il testo della mozione:

AI Presidente del Consiglio

e p. c. AI sig. Sindaco

del Comune di Maddaloni

LORO SEDI

MOZIONE ai sensi dell'art. 66 del “Regolamento per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari".

Oggetto: SMALTIMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OPI (MASCHERINE E GUANTI MONOUSO) SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

Il sottoscritto Consigliere Comunale dotto Angelo Tenneriello presenta la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio comunale sulla materia in oggetto.

PREMESSO CHE

IL DPCM 26 aprile 2020 per il contenimento di COVID - 19 dispone l'uso di protezioni delle vie respiratorie (cd. Mascherine).

L'ordinanza n° 41 del 01.05.2020 del Presidente della Regione Campania prevede /I l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18j2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina".

Sia norme nazionali che ordinanze regionali impongono l'uso di guanti monouso ai cittadini allorquando presenti in alcune tipologie di attività commerciali.

TENUTO CONTO CHE

Uno studio del politecnico di Torino ha accertato che in Italia saranno utilizzati in un mese circa 960 milioni di mascheri ne e circa mezzo miliardo di guanti monouso.

Il decreto Cura Italia (legge 24 aprile 2020 n. 27) consente la commercializzazione di mascherine prive di marcatura CE previa valutazione in capo all'lnaii (se sono Dpi) o all'lss (se sono Dm).

ACCERTATO CHE

Alcuni cittadini hanno l'indecorosa abitudine di abbandonare e gettare per strada mascherine e guanti monouso dopo il loro utilizzo.

CONSIDERATO CHE

L'abbandono di mascherine e guanti monouso potrebbe generare un grave danno ambientale, dato che la maggior parte dei dispositivi abbandonati sono realizzati in fibre di polipropilene o poliestere - cioè plastica - oppure in lattice, nitrile, Pvc o altri materiali sintetici, tutti prodotti che, se non correttamente smaltiti, alla prima pioggia rischiano di finire nei tombini andando direttamente a inquinare fiumi, laghi e mari.

L'abbandono di mascheri ne e guanti monouso potrebbe diventare un grave problema di igiene e sicurezza sanitaria.

Tutto ciò premesso, accertato, preso atto e ritenuto

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

a prevedere il posiziona mento sull'intero territorio comunale di specifici contenitori per lo smaltimento dei DPI (mascheri ne e guanti monouso);

di obbligare tutte le attività commerciali, comprese quelle mercatali, in cui sia obbligatorio l'uso di guanti monouso, a posizionare in corrispondenza dell'uscita apposito contenitore in cui poterli smaltire dopo il loro utilizzo;

di prevedere sanzioni per i cittadini che abbandonino o gettino DPI (mascherine e guanti monouso) su strade o luoghi pubblici dopo il loro utilizzo;

di prevedere sanzioni per le attività commerciali che non si dotino di contenitori per lo smaltimento dei guanti monouso utilizzati in corrispondenza dell'uscita.