20:59:44 Entro stasera sarà pubblicata l'ordinanza della Regione Campania che disciplina le riaperture previste dalla giornata di domani, lunedì 18 maggio.

L'ordinanza prevede:

- Per le attività commerciali, riaprono i "servizi alla persona" (parrucchieri, barbieri, centri estetici..), le attività commerciali al dettaglio, i bar (con servizio al banco, non ancora ai tavolini).

La ristorazione ripartirà dal 21 maggio prossimo.

Riaprono musei, biblioteche, luoghi cultura.

-Per gli esercizi commerciali si autorizza e si raccomanda l'apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale.

-Per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri; anche circoli e associazioni sportive.

-Restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio.

-Nell'ordinanza sono illustrate le linee guida da seguire.

-Si conferma l'obbligo della mascherina all'aperto.

Lo dichiara il presidente della Regione Vincenzo De Luca.