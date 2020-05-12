BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

18:51:30 “Massima attenzione, anche in questo momento particolare che stiamo tutti attraversando con preoccupazione – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – alla politica di salvaguardia e di presidio delle aree verdi del territorio provinciale.

Gli interventi in programma, in particolare, – ha aggiunto – prevedono una molteplicità di attività che riguardano la gestione dei boschi, con la messa in sicurezza e la manutenzione delle aree interessate, opere di presidio idraulico, cure culturali delle fasce tagliafuoco verdi per il controllo e la mitigazione del rischio incendio ed idrogeologico, tutto ciò a tutela della salvaguardia del territorio montano e collinare della provincia”.

Con decreto presidenziale n. 88 dell’11 Maggio 2020, la Provincia di Caserta, nell’ambito del Piano di Forestazione anno 2020, Patto per lo sviluppo della Campania, ha approvato la progettazione esecutiva, per un importo complessivo di euro 487,300,00, per lavori da eseguire in amministrazione diretta a mezzo O.T.I., a valere sui fondi regionali FSC 2014-2020, primo stralcio.

Il progetto prevede interventi sulle green infrastructures forestali, messa in sicurezza e manutenzione dei boschi e dei rimboschimenti per la mitigazione del rischio incendi, manutenzione e sistemazione della viabilità e sentieristica per difesa del territorio montano dagli incendi e per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Inoltre, con decreto presidenziale n. 89 dell’11 maggio 2020, la Provincia di Caserta, nell’ambito del Piano Forestale 2020, ha approvato il progetto per l’esecuzione dei lavori di competenza dell’Ente, primo stralcio, mediante assunzione di operai a tempo determinato (OTD) da parte della Comunità Montana Zona Matese, in virtù di un accordo di collaborazione tra Enti, a valere sui fondi regionali FSC 2014/2020, riparto risorse 2020, per un importo complessivo di Euro 559.300,00.

Nello specifico, il progetto prevede una molteplicità di interventi sulle green infrastructures forestali: lavori di messa in sicurezza e manutenzione dei boschi e dei rimboschimenti (fasce tagliafuoco) per la mitigazione del rischio incendi e del rischio idrogeologico.

Gli interventi riguarderanno i Comuni di Arienzo, Caserta, Castel Morrone, Carinola, Francolise, Falciano del Massico, Mondragone, Pietravairano, Pignataro Maggiore, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca, Vairano Patenora.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:278 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:296 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:756 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next