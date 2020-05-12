18:51:30 “Massima attenzione, anche in questo momento particolare che stiamo tutti attraversando con preoccupazione – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – alla politica di salvaguardia e di presidio delle aree verdi del territorio provinciale.

Gli interventi in programma, in particolare, – ha aggiunto – prevedono una molteplicità di attività che riguardano la gestione dei boschi, con la messa in sicurezza e la manutenzione delle aree interessate, opere di presidio idraulico, cure culturali delle fasce tagliafuoco verdi per il controllo e la mitigazione del rischio incendio ed idrogeologico, tutto ciò a tutela della salvaguardia del territorio montano e collinare della provincia”.

Con decreto presidenziale n. 88 dell’11 Maggio 2020, la Provincia di Caserta, nell’ambito del Piano di Forestazione anno 2020, Patto per lo sviluppo della Campania, ha approvato la progettazione esecutiva, per un importo complessivo di euro 487,300,00, per lavori da eseguire in amministrazione diretta a mezzo O.T.I., a valere sui fondi regionali FSC 2014-2020, primo stralcio.

Il progetto prevede interventi sulle green infrastructures forestali, messa in sicurezza e manutenzione dei boschi e dei rimboschimenti per la mitigazione del rischio incendi, manutenzione e sistemazione della viabilità e sentieristica per difesa del territorio montano dagli incendi e per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Inoltre, con decreto presidenziale n. 89 dell’11 maggio 2020, la Provincia di Caserta, nell’ambito del Piano Forestale 2020, ha approvato il progetto per l’esecuzione dei lavori di competenza dell’Ente, primo stralcio, mediante assunzione di operai a tempo determinato (OTD) da parte della Comunità Montana Zona Matese, in virtù di un accordo di collaborazione tra Enti, a valere sui fondi regionali FSC 2014/2020, riparto risorse 2020, per un importo complessivo di Euro 559.300,00.

Nello specifico, il progetto prevede una molteplicità di interventi sulle green infrastructures forestali: lavori di messa in sicurezza e manutenzione dei boschi e dei rimboschimenti (fasce tagliafuoco) per la mitigazione del rischio incendi e del rischio idrogeologico.

Gli interventi riguarderanno i Comuni di Arienzo, Caserta, Castel Morrone, Carinola, Francolise, Falciano del Massico, Mondragone, Pietravairano, Pignataro Maggiore, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca, Vairano Patenora.