16:22:09 CESA. Domani, mercoledì 13 maggio, riaprirà il mercato rionale limitatamente alle attività che vendono generi alimentari.

Il mercato fu chiuso agli inizi di marzo, appena inizio la fase dell’emergenza coronavirus.

Tenuto conto della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, che consente la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari, si dovranno rispettare una serie di misure.

Gli stand saranno disposti in piazzole distanti una dall’altro minimo 8 metri.

Inoltre sarà previsto un varco di entrata ed uno di uscita, con un percorso obbligatorio che gli avventori dovranno percorrere. L’orario di apertura e chiusura al pubblico sarà dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

L’area impegnata alla vendita sarà recintata con nastro bicolore. Saranno affissi a cura del Comune cartelli con le misure di sicurezza e precauzione da adottare all’ingresso del mercato e davanti ad ogni area assegnata che devono rispettare gli avventori e gli operatori. Contestualmente potranno entrare nell’area 15 avventori alla volta.

Gli operatori dovranno rispettare tutte le indicazioni impartite dall’Ordinanza Regionale nell’attrezzare la propria postazione con guanti monouso, dispenser igienizzante per le mani e bidoni per la spazzatura.

