19:11:24 “Il Governo sembra aver accolto le richieste provenienti dai rappresentanti del terzo settore e in particolare sembra voler destinare risorse aggiuntive agli Enti che operano al SUD. Vedremo ma è necessario fare altro e la Regione può intervenire”. Cosi Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“La Campania può fare la sua parte, sin da subito, integrando quanto sarà previsto dal Governo, un modo per essere al fianco di tutte le realtà operanti sul nostro territorio, piccole o grandi che siano. Sarebbe sbagliato, infatti, considerare – dice Caldoro - uguali tutti gli enti poiché non tutti, pur erogando servizi fondamentali e sostenendo le persone, potranno usufruire di benefici come il credito d’imposta ed è per questo che serve una proposta rivolta alla più vasta platea possibile di Enti attivi in Campania prevedendo l’utilizzo di almeno 2 milioni di € di risorse presenti nei propri Programmi Operativi FERS e FSE”.

“Nel dettaglio sarebbe auspicabile garantire, contributi per assicurazione mezzi, per la sanificazione delle sedi e dei mezzi utilizzati anche da Enti non di protezione civile e di tutte le sedi di attuazione progetto di servizio civile (non svolti presso Enti pubblici), contributi per l’affitto per enti del terzo settore”.

Per Caldoro sono necessari “contributi per le assicurazione dei volontari nei bienni 2020 e 2021 ed ancora un fondo per prevedere rimborsi per le spese sostenute dai volontari per la loro attività e per le spese sostenute per acquisto DPI (mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici).

Ed ancora sarà necessario immaginare un sostegno per l’acquisto delle divise ed un Bonus, a partire da 150 euro in busta paga, per ogni operatore o lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato negli enti del terzo settore (per il periodo febbraio 2020 a febbraio 2021 e assunto alla data del 21 febbraio)”.

Sullo sfondo misure di sistema come “il rimborso fino al 35% dei contributi economici tracciabili erogati da aziende e persone fisiche ad Enti del Terzo Settore (con almeno 2 anni di anzianità o iscritte agli albi comunali, registri regionali alla data del 30 gennaio) per le annualità 2020-2021-202”.

“Auspichiamo – conclude Caldoro - inoltre che ad ogni livello, approfittando dell’accelerazione ai meccanismi di collaborazione tra Enti pubblici e terzo settore impressa dall’emergenza Covid, siano assunte tutte le determinazioni necessarie a favorire la co-programmazione e la co-progettazione ai sensi dell’articolo 55 della Riforma del terzo settore inaugurando così concretamente una nuova stagione di partecipazione”.

FASE 2, A. CESARO (FI): ASSURDO SCARICARE CRISI TURISMO SU IMPRESE

“Scandaloso, se dovesse essere confermato quanto previsto nella bozza del Decreto Rilancio, per il settore turistico non ci sarebbe scampo. Stabilire che il bonus vacanza delle famiglie sia finanziato con un credito di imposta a carico delle imprese che già sono allo stremo per il lockdown e senza alcuna liquidità in cassa, equivale a voler decretare il fallimento di tour operator, agenzie di viaggio, strutture alberghiere e balneari, indotto incluso”.

Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, per il quale “scaricare tutto il peso della crisi sulle aziende, come intende fare a il governo è una intollerabile presa in giro: le misure devono essere ben più consistenti e devono guardare al presente”, sottolinea l’esponente di Forza Italia.

“Domani, soprattutto in una regione come la nostra che vive di turismo ma dopo cinque anni di governo regionale non è neppure ancora attrezzata dal punto di vista istituzionale, - avverte Cesaro - sarà troppo tardi per recuperare”.

FASE 2, A. CESARO (FI): FALLITO PIANO DE LUCA, PROPOSTA ELIMINAZIONE IRAP

“La possibile chiusura del 50% delle aziende commerciali campane segna il totale fallimento del piano socio economico del governatore De Luca, non solo l’inadeguatezza del governo Conte”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Itala Armando Cesaro.

“Ovviamente non resteremo a guardare il tracollo della nostra regione con le mani in mano - aggiunge l’esponente di Forza Italia - ma stiamo lavorando ad una grande operazione verità che documenterà dettagliatamente l’inaccettabile stagione di sprechi del governo campano di questi due mesi”.

“Denuncia ma anche, da opposizione utile e responsabile, proposta – aggiunge Cesaro -: proprio questa mattina abbiamo infatti depositato agli atti del Consiglio regionale la richiesta formale dell’eliminazione dell’Irap, proposta che va ad aggiungersi al corposo pacchetto di misure già presentato ad aprile”. “Non ridurre o sospendere momentaneamente ma eliminare questo intollerabile balzello completamente e per sempre: servono misure forti, automatiche e immediate”, conclude Cesaro.

FASE 2, FICCO (SAUES): INOPPORTUNO SILENZIO GOVERNO E REGIONI SU PERICOLOSITÀ MASCHERINE CON VALVOLA

“Sono mesi che poniamo il tema della necessità e urgenza di vietare per legge alla popolazione l’uso della mascherine ffp3 ed ffp2 con valvola in quanto non sono contenitive e diventano pericolose se utilizzate per strada o, soprattutto, nei luoghi di lavoro dove non sempre è facile mantenere il distanziamento sociale”.

Lo afferma Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria per il quale “il silenzio delle istituzioni nazionali e regionali è assolutamente inopportuno”.

“Visto l’obbligo delle mascherine,– sottolinea Ficco - davvero non si capisce come mai il Governo non si pronunci emanando un provvedimento ad hoc che ne vieti l'uso alla popolazione o almeno obbligando i possessori a sovrapporvi una mascherina contenitiva”.

“Che cosa succede se, ignaro o meno della pericolosità della sua mascherina con valvola, un cittadino asintomatico o anche pauci-sintomatico contagia altri cittadini o ancor più i medici? Di chi sarà la responsabilità?”, si chiede e conclude Ficco.

M5S: “Turismo a rischio default, dalla Regione zero aiuti e zero strategie”

I consiglieri regionali Saiello e Cammarano: “Modificare i criteri di accesso ai bonus”

“Il turismo, settore trainante per l’economia campana, rischia di essere travolto dagli effetti della crisi legata all’emergenza sanitaria, se gli operatori non verranno sostenuti con misure economiche adeguate e una strategia complessiva di promozione di cui la Regione ha il dovere di farsi carico”. Lo denunciano i consiglieri regionali M5S Gennaro Saiello e Michele Cammarano.

“Sebbene disponga sulla carta di un’agenzia regionale di promozione con amministratori e organi direttivi lautamente pagati a due mesi dall’inizio dell’emergenza - sottolineano Saiello e Cammarano - la Regione Campania non dà segni di vita. Servirebbero dati, informazioni, strategie e azioni di promozioni e concrete per evitare il tracollo del comparto, ma ad oggi non c’è strategia turistica post pandemia.

La Campania, infatti, ha stanziato risorse insufficienti per fronteggiare la crisi e una buona parte delle 37mila aziende che operano nell’alloggiamento e nella ristorazione non riceveranno alcun contributo perché i parametri di fatturato per stabilire a chi destinare le risorse si trasformeranno, di fatto, in uno sbarramento che terrà fuori tantissime attività”.

M5S, Iovino: “Contagi dopo funerale a Saviano, quando dimissioni amministratori?”

Il deputato: “Atti irresponsabili di chi ha il dovere di tutelare la salute pubblica”

“Se anche fosse remota la possibilità che il focolaio di contagio registrato in questi giorni nel comune di Saviano potesse essere legato ai funerali del sindaco Sommese, viene naturale chiedersi cosa ci facciano ancora al loro posto gli amministratori che hanno preso parte al corteo e alle altre iniziative pubbliche realizzate contravvenendo alle prescrizioni del Governo.

Al cospetto di tali atti di imprudenza, chi ha la responsabilità della salute di ogni singolo cittadino ha il dovere di rimettere il proprio mandato. A partire dal vicesindaco di Saviano, in prima fila al corteo, mentre attorno a lui decine di cittadini si assembravano in strada.

Medesima richiesta per i sindaci di Nola, Baiano e Ottaviano e per il consigliere regionale Pasquale Sommese, che hanno preso parte a iniziative simili per l’ultimo saluto a uno stimato medico che avrebbe certamente condannato un comportamento irresponsabile di questo tipo”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

CONFESERCENTI CAMPANIA BOCCIA LE BOZZE DEL "DL RILANCIO": «DIMENTICATO IL TURISMO, COSI’ PIU' DEL 50% DELLE IMPRESE CAMPANE FALLIRA’ O FINIRA’ NELLE MANI SBAGLIATE».

Il presidente Vincenzo Schiavo: «Si ponga rimedio in extremis ad un decreto che amplifica la burocrazia e riduce il sostegno alle imprese. La nostra economia è in ginocchio, servono aiuti diversi e concreti»

Confesercenti Campania, in perfetta linea con il pensiero di Confesercenti Nazionale, critica aspramente la forma e i contenuti delle bozze del Decreto Rilancio (il cui via libera è vicino), specie con riferimento alla drammatica situazione dell’economia della nostra regione.

«Questo decreto non consentirà ai nostri associati di andare avanti – esordisce Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e Molise – anche perché amplifica e peggiora la burocrazia e non arrivano in concreto i sostegni economici promessi. Il mondo del turismo è stato quasi del tutto dimenticato: il Governo aveva paventato milioni di euro di contributi per le imprese di questo settore, e invece ciò non è avvenuto e in Campania migliaia di aziende operano nel turismo. Non avvertivamo proprio la necessità di un decreto che peggiorerebbe non solo la questione economica delle imprese ma anche lo stato psicologico degli imprenditori. Spero si ponga rimedio in extremis».

Con riferimento specifico alla Campania Schiavo sottolinea: «La Campania è una delle regioni che ha maggiormente ha la necessità di avere risposte certe e concrete, l’economia del nostro territorio è in ginocchio. Non possiamo continuare a tenere bloccate le attività, sia il Governo nazionale che quello regionale devono comprendere che tutta l’economia della Campania in questo momento deve essere considerata come una start up perché tutti ripartono da zero, non potendo nessuno partire con un vantaggio di fatturato, di nome o di know-how consolidato nel tempo. Il distanziamento sociale obbliga le imprese a dover ripartire con una perdita del 70%.

Senza un sostegno reale e concreto dei governi, il rischio è che più del 50% delle imprese campane non apriranno più, mettendo in vendita le loro attività, con la terribile conseguenza di trovarci dentro la nostra economia sistemi inquinati e inquinanti che non farebbero altro che “sporcare” ulteriormente l’economia in Campania e al Sud».

Le dichiarazioni di Schiavo sono ovviamente in perfetta linea con quelle della Presidente Nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise. «Abbiamo atteso a lungo per un testo che, purtroppo, si preannuncia deludente: molta burocrazia – ha detto la De Luise - ma pochi interventi a favore delle PMI, e praticamente nulla per il turismo. Anche l’indennizzo a fondo perduto è da rifare, perché così esclude le attività minori.

E il credito di imposta per gli affitti non aiuta chi non ha avuto la liquidità per pagare. Una vera e propria beffa, poi, che rimanga ancora da pagare l’acconto di Irpef ed Ires di giugno. L’auspicio è che il testo in arrivo sul tavolo del CDM corregga le troppe inconsistenze delle bozze circolanti».

La De Luise inoltre precisa: «Così la ripartenza sarà dura, le imprese hanno voglia di riprendere l’attività, ma così sarà una corsa ad ostacoli, alcuni dei quali aggiunti – anziché eliminati – dal DL Rilancio. È quanto accade con gli indennizzi a fondo perduto, con i tanti, troppi limiti imposti per accedere al beneficio che penalizzano le imprese di minori dimensioni e anche vista l’assenza di un intervento di ‘velocizzazione’ della cassaintegrazione in deroga, ancora non arrivata a troppi. Se non correggiamo al più presto il tiro, è il de profundis per le piccole imprese. Così non riusciremo a salvare tutti: un’attività su quattro rischia di non riaprire più».