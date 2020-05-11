14:48:05 È da pochi giorni online il nuovo singolo del Pastellesse Sound Group, il gruppo dei bottari di Macerata Campania attivo oltre 10 anni, conosciuto e apprezzato nel panorama nazionale della world music e musica popolare.

«Smània ‘e libertà» è questo il titolo del nuovo brano, con testo e musica di Donato Capuano alla voce insieme a Enrico Bellotta, nato in piena emergenza Coronavirus (Covid-19).

Il testo in napoletano è denso di significato e guarda con nostalgia la vita quotidiana a cui eravamo abituati e dona all’ascoltatore un messaggio di speranza per un prossimo futuro migliore: “E arrivarrà ‘nu juórno ca tùtto turna cómme stévemo ‘na vòta o fòrze ancora mèglio”.

Il videoclip del brano, disponibile da subito sul canale YouTube del gruppo, è stato realizzato con semplici smartphone dai protagonisti stando a casa e con immagini di repertorio.

Il gruppo riconosciuto dal Comune di Macerata Campania di “Interesse Comunale”, dal 2006 è impegnato nella Salvaguardia e nella Valorizzazione della Festa di Sant’Antuono, unica nel suo genere, che ogni anno si svolge il 17 gennaio a Macerata Campania e aderisce all’Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa, unica ONG campana e fra le poche in Italia accreditata dall’UNESCO.

Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album musicale “Tra Sacro e Profano” e nel 2015 il singolo “Sole e Sole (Lavoro Vero)”, esibendosi dal vivo con svariati artisti, fra cui ricordiamo Enzo Gragnaniello, Carlo Faiello e Marcello Colasurdo.

Per ulteriori informazioni visita https://www.pastellesse.it

Pastellesse Sound Group

“Smània 'e libertà”

Voci: Donato Capuano, Enrico Bellotta

Violino: Giuseppe Bellotta

Pianoforte: Immacolata Marcello

Fisarmonica: Federico Cangiano

Chitarra: Mario Roggiero

Falci: Yousef Gousmia, Sabri Gousmia, Domenico Ventrone

Tini: Vincenzo Capuano, Giuseppe Capuano, Francesco Mola

Botti: Pasquale Valletta, Domenico Salzillo, Giulio Di Monaco, Marvi Pepe

Capobattuglia: Nicola Castiello

Testo e Musica: Donato Capuano

Recording Studio: Sound LAB Caserta

Produzione Mix e Master: Davide De Blasio

Video: Vincenzo Capuano