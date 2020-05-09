11:42:08 In Aversa, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma comune da sparo, M.F. cl. 87 e P.S. cl.92, coniugi del posto.

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione presso la loro l’abitazione hanno rinvenuto e sequestrato una pistola marca colt, cal. 38 con 4 proiettili dello stesso calibro e nr. 2 panetti di sostanza stupefacente del tipo “hashish ” per un peso complessivo di circa 80 gr., nonché 5 telefoni cellulari di varie marche e la somma contante di €480,00, ritenuta provento di attività illecita.

La donna, al momento dell’irruzione nell’appartamento da parte dei carabinieri, ha tentato di disfarsi dell’arma e dello stupefacente, gettandoli dal balcone.

I militari posti a cinturazione dell’edificio hanno immediatamente recuperato sia l'arma che lo stupefacente.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere mentre, la donna è stata posta ai domiciliari presso la propria abitazione.