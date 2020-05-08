11:44:21 L’amministrazione comunale di Capua è ormai tutti i giorni al centro di polemiche e proteste che giungono dalla maggioranza, dalla minoranza e dall’opposizione e che, in qualche modo risultano attenuate solo per la presenza dello stato di emergenza Covid -19, che frena ben altre iniziative politiche.

In questa settimana, infatti, dopo gli alleati del PD e dopo il comunicato stampa del gruppo dei consiglieri comunali di minoranza, si aggiunge la ferma presa di posizione dell’esponente civico di opposizione, Avv. Roberto Barresi.

In una sua dichiarazione di ieri, Barresi ha reso nota all’opinione pubblica, quella che, a suo avviso, rappresenta “l’ennesima figuraccia per Capua e l’ennesima dimostrazione dell’incapacità assoluta di questa vergognosa amministrazione comunale che combina guai ogni giorno.

Infatti – ha proseguito Barresi - sono stati approvati e pubblicati, dalla Regione Campania, gli esiti dell’avviso pubblico "𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞", i cui progetti comunali ritenuti validi, concernenti attività sociali dei giovani cittadini, sono stati finanziati con migliaia di euro.

A questo avviso pubblico, ha partecipato anche il Comune di Capua che, a mezzo dell’Assessorato ai Servizi Sociali, con il quale si rapporta il Forum comunale giovanile, ha presentato il proprio progetto o, per meglio dire, il proprio “capolavoro”.

Inutile evidenziare – ha aggiunto Barrresi – che il finanziamento di un progetto per i giovani, da parte della Regione Campania, costituisce non solo un motivo di vanto per il comune beneficiario ma anche e soprattutto un’occasione importante per i giovani Capuani, spesso posti a margine di attività ed interventi in loro favore.

E così, nella pubblicazione degli esiti dell’ avviso pubblico, a causa della consueta incapacità dell’amministrazione comunale di Capua, che non è riuscita a proporre un progetto decente, quello presentato dal comune di Capua è stato bocciato, poiché è stato ritenuto inammissibile!!!

Ciò è inconcepibile ed ingiustificabile – ha proseguito l’esponente di opposizione – costituisce una vera e propria offesa per i giovani del nostro territorio e rappresenta la prova provata di quanto sia dannoso il branco di incapaci che amministra Capua. Ormai, negli uffici Regionali ridono a crepapelle e la credibilità della nostra Città diminuisce tutti i giorni.

Non resta – ha concluso Barresi – che questa pessima amministrazione, contestata perfino dai suoi stessi compagni politici, prenda atto della sua incapacità e vada a casa, liberando la Città dalla sua dannosa presenza”.