18:31:18 Da venerdì 8 maggio nella città di Caserta la vendita per asporto sarà consentita fino alle ore 22.30.

Dopo questo orario gli esercenti di attività di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, potranno proseguire le vendite fino alla chiusura soltanto attraverso la consegna a domicilio.

E’ quanto è stato definito con l’ordinanza sindacale che il sindaco Carlo Marino ha firmato questa sera con l’obiettivo di evitare pericolosi assembramenti nei pressi dei locali e tutelare la salute cittadina, in questa fase di emergenza sanitaria non ancora conclusa.

Il provvedimento, valido fino al 18 maggio prossimo, rammenta inoltre che anche negli orari in cui sarà consentita la vendita per asporto, resta assolutamente vietato consumare i prodotti all'interno dei locali o anche nelle immediate vicinanze degli stessi.

Gli esercenti dovranno inoltre rispettare tutte le norme igienico-sanitarie e di prevenzione del contagio da Covid-19 previste dalle ultime ordinanze regionali pubblicate in materia.

CASERTA, NUOVA ORDINANZA ASPORTO. CASERTA NEL CUORE: “MARINO NEMICO DEL COMMERCIO”. 

“L’ordinanza di Marino che limita l’asporto è una cosa senza senso.

Evidentemente il lockdown gli ha dato alla testa.

Non troviamo altra motivazione al provvedimento ingiusto e fortemente penalizzante che ha firmato.

Vietare l’asporto dopo le 22.30 più che porre un freno alla movida blocca del tutto le entrate di una categoria che a causa dell’accanimento del centrosinistra in Campania ha già patito abbastanza. In questi anni è stato bravissimo ad affossare il commercio casertano, ora a dare l’ennesima mazzata ai ristoratori”.

Così i consiglieri di ‘Caserta nel cuore’, Nicola Garofalo, Emilianna Credentino, Massimiliano Marzo e Alessio Dello Stritto.

 

