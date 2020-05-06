17:40:50 A guardarla sembrava la scena di un film americano: in molti lo hanno già ribattezzato lo spiderman degli orsi per la sua capacità di arrampicarsi sui palazzi.

Si può già ribattezzare così il plantigrado che la scorsa notte è apparso improvvisamente nel centro di Calliano, paese fra Trento e Rovereto.

Sotto gli occhi dei residenti esterrefatti, si è arrampicato sul balcone del primo piano di un'abitazione dondolandosi per un po' come su un'altalena.

Poi, con estrema agilità, è balzato a terra e si è allontanato.

Il tutto è stato ripreso con il telefonino da un abitante.

Sul posto è arrivato il sindaco del paese, Lorenzo Conci, che ha postato il video sul suo profilo facebook.

In breve sono arrivati anche gli uomini del Corpo forestale.

Ancora da chiarire quale sia l'orso-acrobata che ha fatto la sua apparizione a Calliano, paese non molto distante dal Centro Casteller dove da pochi giorni è rinchiuso M49.

L'orso acrobata avvistato la scorsa notte a Calliano è un esemplare giovane probabilmente "in fase di dispersione" che potrebbe dunque anche percorrere ancora parecchia strada.

Lo fa sapere la Provincia di Trento precisando che, al momento, si tratta dell'unico esemplare la cui presenza è nota in Trentino orientale, dopo la recente cattura di M49 ed il suo trasporto all’interno dell’area faunistica del Casteller.

Per arrivare ad una sua identificazione, i tecnici stanno esaminando alcuni campioni di pelo che sono stati raccolti sul posto.

L'orso la notte scorsa è stato notato prima in prossimità di Nomi, sulla Destra Adige, e poco più tardi nel centro di Calliano.

Qui è salito fino al secondo piano di una casa, utilizzando una scala esterna ed arrivando su un poggiolo.

Poi, con ogni probabilità spaventato, si è calato nuovamente sulla strada dal balcone e si è allontanato.

I motivi che hanno spinto l’esemplare a tenere questo comportamento non sono chiari, osservano i tecnici della Provincia che ora sono al lavoro per stabilire se si tratti di un episodio isolato o sia una precisa caratteristica di questo plantigrado.