12:23:57 Prevedere per i titolari delle palestre un contributo a fondo perduto sull’affitto per questi tre mesi di chiusura dei centri.

È la proposta che il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha formalizzato in una missiva inviata al Presidente De Luca e avente ad oggetto "Emergenza Covid-19.

Interventi a favore dello sport". La proposta è estesa anche ai centri fitness e sportivi, a centri e studi di personal trainer anche gestiti ad ASD e SSD e prevede poi anche l’adozione di un voucher di 100€ da destinare ai ragazzi tra i 10 e i 18 anni, per famiglie con reddito più disagiato che potrebbero essere utilizzati anche per i centri estivi o nell’augurabile ipotesi della riapertura delle piscine.

"In vista della Fase2 in Campania - spiega Zinzi - è opportuno pensare a misure di alleggerimento economico per i titolari delle palestre e centri sportivi. La maggior parte di loro sostengono costi di affitto e di gestione molto elevati che ad oggi, con il fermo dell’attività, sono diventati insostenibili.

In questo senso un contributo a fondo perduto di almeno il 40% e con un massimale fino a 1.500 euro può rappresentare un concreto aiuto per una categoria di imprenditori così duramente penalizzata”.