19:02:14 Nasconde la fidanzata nel bagagliaio dell'auto per eludere i controlli dei carabinieri e poter passare un po' di tempo insieme con lei, non volendo aspettare l'entrata in vigore del nuovo Dpcm.

L'episodio è avvenuto sabato scorso alle porte di Storo, in Trentino, protagonisti due impazienti giovani della zona.

Ad un posto di blocco lungo la strada provinciale 69, i carabinieri hanno bloccato un'auto guidata da un ventenne.

Il giovane subito si è mostrato agitato per cui i militari hanno deciso di approfondire il controllo.

Aperto il bagagliaio è saltata fuori una ragazza, vistosamente anchilosata e imbarazzata.

Alla richiesta di spiegazioni, i due giovani si sono scusati spiegando di essere fidanzati e aver architettato l'espediente per poter passare maggiore tempo insieme evitando problemi con le forze dell'ordine.

Nonostante le giustificazioni, i carabinieri hanno dovuto a malincuore applicare la legge e hanno multato i due fidanzati obbligandoli a tornare nelle rispettive abitazioni e aspettare l'entrata in vigore del nuovo Dpcm.

