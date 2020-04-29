21:49:22 Riceviamo d pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale di Mondragone Lisa Pagliaro:

“Abbiamo avuto modo di constatare che la Regione Campania, ovvero il Presidente De Luca e l’intera amministrazione regionale, si sono attivati fortemente per essere al fianco dei propri corregionali, in ogni tipo di attività sia preventiva che di soccorso, non solo in ambito sanitario ma anche economico, per far fronte alle tante problematiche connesse al terribile periodo di emergenza dovuta al covid-19.

E proprio in questi giorni, un ulteriore misura di sostegno viene messa in campo con il decreto dirigenziale n.232 del 27.04.2020, che assegna, dopo una quantificazione economica, a ciascun Ambito territoriale altre risorse finanziarie per l’attuazione di un intervento economico in favore delle persone con disabilità, a cui è riconosciuto un bonus di € 600,00.

La misura sollecitata dall’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, dimostra che nonostante il momento emergenziale, non si lascia indietro nessuno, confermando sensibilità ed attenzione verso i soggetti più fragili della collettività.

L’erogazione del suddetto bonus viene effettuata direttamente dalla Regione per il tramite di Poste Italiane alle persone con disabilità grave indicati in appositi elenchi predisposti direttamente dagli Ambiti Territoriali, per i comuni di loro competenza.

La Regione ha adottato per la suddetta misura uno schema di manifestazione di interesse alla quale i potenziali beneficiari potranno aderire, in base anche alle esigenze di ogni singolo Ambito.

Pertanto, si invitano gli interessati a verificare se sono registrati presso il servizio sociale del Comune ed in caso contrario procedere alla registrazione on line, per poi poter aderire alla suddetta procedura”.