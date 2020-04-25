16:57:59 "E' senza dubbio positiva la proposta del ministro Franceschini di inserire nel prossimo decreto Aprile una norma di proroga delle concessioni balneari, già fino al 2033, al fine di eliminare ogni dubbio applicativo.

Io stessa avevo presentato un'interrogazione al ministro proprio per sollecitare un intervento del governo. In particolare, sulla necessità di un corretto bilanciamento tra libertà individuale, libera iniziativa economica privata nell'ambito del rispetto della evidenza pubblica e dell'istituto della concessione demaniale.

L'annuncio di Franceschini è un primo passo, importante, nei confronti del settore, che

mi auguro sia l'inizio di ulteriori azioni protettive e di stimolo che possano fugare incognite e lenire danni economici che nella prossima stagione con ogni probabilità affliggeranno il settore, strategico per l'economia italiana e volano di introiti per un indotto molto ampi".

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Giovanna Petrenga.

"Credo, comunque, che sia auspicabile una azione di stimolo più incisiva con l'avvio di una governance italiana più decisa e riforme strutturali che interessino tutto il settore turistico, anche nel solco dell'innovativa creazione di una piattaforma italiana che offra al mondo la cultura italiana a pagamento, realizzando una sorta di 'Netflix della cultura', come dichiarato dallo stesso ministro Franceschini.

Questo però non deve far dimenticare che il turismo, ed in particolare quello balneare, vive di una irrinunciabile fisicità, oggi quanto mai desiderata, che va tutelata e incentivata", conclude Petrenga.