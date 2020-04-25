20:15:06 5000 mascherine gratis per gli ultrà sessantacinquenni di Mondragone.

Lo ha annunciato il Sindaco del Comune Virgilio Pacifico.

Il comune con la Farcom hanno acquistato 5000 mascherine che da lunedì prossimo potranno essere ritirare gratuitamente con la sola esibizione della tessera sanitaria presso

Tutte le farmacie di Mondragone da parte dei cittadini con più di 65 anni di età.

È una iniziativa che abbiamo inteso mettere in campo per dare aiuto e protezione agli anziani che sono i più a rischio.

Per il resto la croce rossa italiana di Mondragone sta continuando in modo eccellente la consegna dei pacchi alimentari (abbiamo superato le 2000 consegne) e delle mascherine agli altri cittadini con età inferiore a 65 anni

Ed in più tra pochi giorni inizierà la consegna a domicilio tramite poste, delle mascherine fornite dalla regione Campania