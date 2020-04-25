catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
come si vota
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

20:15:06 5000 mascherine gratis per gli ultrà sessantacinquenni di Mondragone.

Lo ha annunciato il Sindaco del Comune Virgilio Pacifico.

Il comune con la Farcom hanno acquistato 5000 mascherine che da lunedì prossimo potranno essere ritirare gratuitamente con la sola esibizione della tessera sanitaria presso

Tutte le farmacie di Mondragone da parte dei cittadini con più di 65 anni di età.

È una iniziativa che abbiamo inteso mettere in campo per dare aiuto e protezione agli anziani che sono i più a rischio.

Per il resto la croce rossa italiana di Mondragone sta continuando in modo eccellente la consegna dei pacchi alimentari (abbiamo superato le 2000 consegne) e delle mascherine agli altri cittadini con età inferiore a 65 anni

Ed in più tra pochi giorni inizierà la consegna a domicilio  tramite poste, delle mascherine fornite dalla regione Campania

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:91 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:497 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:303 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next