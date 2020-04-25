09:59:28 Primo caso di contagio a Piana di Monte Verna: lo rende noto il sindaco Stefano Lombardi.

«Una notizia che mai avrei preferito fornire nel corso di questa emergenza – ha esordito Lombardi -

Sono appena stato informato dalle autorità competenti che un nostro concittadino, al quale è stato effettuato un tampone sul luogo di lavoro in data 24.04.2020, è risultato POSITIVO al #Covid-19.

Si tratta del primo caso di contagio appartenente al nostro territorio comunale.

La persona in oggetto si trova attualmente ricoverata in osservazione presso la struttura Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e le sue condizioni appaiono stazionarie.

La famiglia è stata già posta in quarantena domiciliare dalla Asl di riferimento.

L’invito che rivolgo ad ognuno è di mantenere la serenità e la fiducia, poiché insieme all’Asl e alle autorità di competenza prenderemo tutte le misure utili a contenere la diffusione del contagio e, soprattutto, ad assicurare assistenza al nostro concittadino e alla sua famiglia. Attivando con serietà e discrezione tutti i protocolli sanitari del caso.

Al nostro concittadino va tutto il mio sostegno morale e tutta la mia vicinanza umana, unita a quella dell’Amministrazione Comunale.

Con l’augurio che questo brutto momento passi in fretta, e che possa ritornare quanto prima tra le braccia dei suoi affetti e riappropriarsi della quotidianità.

Un appello, infine, a rispettare le regole e le limitazioni normative con rigore e grande senso di responsabilità così come abbiamo fatto fino ad oggi.

Forza e Coraggio Piana!».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alife 1

Alvignano 1

Arienzo 2 + 1 deceduto

Aversa 27 + 4 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 4

Caianello 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 5

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 6

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 2 deceduto

Caserta 20 + 1 deceduto

Cellole 1

Cesa 7

Curti 3

Dragoni 1

Falciano del Massico 2

Formicola 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4 + 1 deceduto

Gricignano d’Aversa 9

Letino 1

Lusciano 6

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 20 + 5 morto

Marzano Appio 3

Mignano Montelungo 1

Mondragone 10 + 3 deceduto

Orta di Atella 9 + 1 morto

Parete 2

Piana di Monte Verna 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 2

Pontelatone 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

San Tammaro 5 + 1 deceduto

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

San Pietro Infine 1

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 28 + 6 deceduti

Santa Maria la Fossa 4

San Cipriano d’Aversa 5 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 5 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 7

San Prisco 7 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 3 + 1 deceduto

Teverola 6

Trentola Ducenta 5

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 1 + 1 deceduto

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228