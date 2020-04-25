09:59:28 Primo caso di contagio a Piana di Monte Verna: lo rende noto il sindaco Stefano Lombardi.
«Una notizia che mai avrei preferito fornire nel corso di questa emergenza – ha esordito Lombardi -
Sono appena stato informato dalle autorità competenti che un nostro concittadino, al quale è stato effettuato un tampone sul luogo di lavoro in data 24.04.2020, è risultato POSITIVO al #Covid-19.
Si tratta del primo caso di contagio appartenente al nostro territorio comunale.
La persona in oggetto si trova attualmente ricoverata in osservazione presso la struttura Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e le sue condizioni appaiono stazionarie.
La famiglia è stata già posta in quarantena domiciliare dalla Asl di riferimento.
L’invito che rivolgo ad ognuno è di mantenere la serenità e la fiducia, poiché insieme all’Asl e alle autorità di competenza prenderemo tutte le misure utili a contenere la diffusione del contagio e, soprattutto, ad assicurare assistenza al nostro concittadino e alla sua famiglia. Attivando con serietà e discrezione tutti i protocolli sanitari del caso.
Al nostro concittadino va tutto il mio sostegno morale e tutta la mia vicinanza umana, unita a quella dell’Amministrazione Comunale.
Con l’augurio che questo brutto momento passi in fretta, e che possa ritornare quanto prima tra le braccia dei suoi affetti e riappropriarsi della quotidianità.
Un appello, infine, a rispettare le regole e le limitazioni normative con rigore e grande senso di responsabilità così come abbiamo fatto fino ad oggi.
Forza e Coraggio Piana!».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alife 1
Alvignano 1
Arienzo 2 + 1 deceduto
Aversa 27 + 4 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 4
Caianello 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 5
Carinola 2
Casaluce 3
Castel Volturno 12 + 1 deceduto
Casagiove 6
Casapulla 7
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 2 deceduto
Caserta 20 + 1 deceduto
Cellole 1
Cesa 7
Curti 3
Dragoni 1
Falciano del Massico 2
Formicola 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 4 + 1 deceduto
Gricignano d’Aversa 9
Letino 1
Lusciano 6
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 20 + 5 morto
Marzano Appio 3
Mignano Montelungo 1
Mondragone 10 + 3 deceduto
Orta di Atella 9 + 1 morto
Parete 2
Piana di Monte Verna 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 2
Pontelatone 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 3
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
San Tammaro 5 + 1 deceduto
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
San Pietro Infine 1
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 28 + 6 deceduti
Santa Maria la Fossa 4
San Cipriano d’Aversa 5 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 5 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 7
San Prisco 7 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 3 + 1 deceduto
Teverola 6
Trentola Ducenta 5
Vitulazio 2 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 1 + 1 deceduto
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228