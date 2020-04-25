09:55:51 ARIENZO. Il nuovo polo scolastico diventa realtà! Infatti, in data 10 marzo 2020 (ci scusiamo del ritardo con cui vi informiamo, ma il periodo è particolare) il MIUR ha decretato la somma di € 6.070.000 per il comune di Arienzo.

A questi vanno aggiunti i circa € 900.000 che saranno erogati dal GSE per l’efficientamento energetico.

Segnaliamo, con orgoglio, che il nostro comune è stato tra i primi in Italia e il primo in Campania a ricevere il decreto di finanziamento dal MIUR per l’edilizia scolastica (vedi foto).

Questo importante risultato, oltre a garantire alla nostra comunità una struttura moderna e sicura per le future generazioni, ci metterà in condizione di potere avere ad Arienzo, nuovamente da quando è stato chiuso il Basilio Puoti, un istituto di istruzione secondaria.

Il Sindaco dichiara: “Questo è un risultato fondamentale per la nostra comunità, che premia il lavoro che l’amministrazione sta portando avanti, con tanti sacrifici, da circa 3 anni.

È stata dura ottenere questo decreto di finanziamento perché, a tanti, non andava giù l’idea che un piccolo comune ricevesse un finanziamento così importante e, soprattutto, primo fra tutti. Ho già dato mandato all’UTC di attivare tutte le necessarie procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori.

In questo periodo di grande difficoltà, che la nostra comunità sta affrontando con grande sacrificio e senso civico, questa notizia ci aiuta a guardare con maggiore fiducia al futuro.

Infine, mai come in questi giorni è importante comprendere il valore del sacrificio dei nostri nonni, che ci ha donato la libertà sconfiggendo il nazi-fascismo. Serena festa della Liberazione a tutti”.