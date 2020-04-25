09:35:46 MARCIANISE. Questa sera, sabato 25 aprile 2020, a partire dalle ore 21.00, nel giorno della celebrazione del 75esimo anniversario della Festa della Liberazione, ci sarà una nuova audio diretta di Caffè Procope tutta dedicata a coloro i quali, con il loro eroismo, spesso sacrificando la propria vita, imbracciarono le armi per garantire agli italiani un futuro di democrazia e libertà.

Furono tanti i "Partigiani di Marcianise": in buona parte contadini, ma anche muratori, militari e militanti politici. Alcuni persero la vita, altri furono trucidati dalla ferocia nazista come Giuseppe Tartaglione e il giovanissimo Italo Grimaldi a cui sarà dedicato uno spazio speciale per ricordarne la straordinaria figura.

Racconteremo una pagina della storia cittadina ai più sconosciuta. Interverranno alla diretta audio: Matteo Barucci, bibliotecario e socio dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea.

Autore del libro: "Sulla strada per Firenze La Brigata Sinigaglia e la strage di Pian d’Albero, 20 giugno 1944"; Giovanni Cerchia, professore associato di Storia contemporanea presso l’Università del Molise.

Ha pubblicato studi e saggi sulla storia della Resistenza con particolare riguardo al Mezzogiorno d'Italia; Alessandro Tartaglione, giornalista, cultore di storia locale, direttore del giornale online "Caffè Procope".

Come sempre, durante la trasmissione gli ascoltatori potranno interagire attraverso la chat della diretta Spreaker o inviando messaggi whatsapp al seguente numero: 388.7333719.

Per ascoltare la diretta audio ecco il link: www.spreaker.com/show/caffe-procope. A partire dalle ore 21.00 apparirà il pulsante Play (Live), con il titolo "Partigiani di Marcianise", che basterà cliccare per ascoltare il programma. In alternativa si può scaricare sul proprio smartphone la App Spreaker Podcast Player su Google Play Android e su Apple Store per Iphone.

Una volta scaricata la App basta cercare “Caffè Procope” per trovare il canale. Dopo la diretta la puntata sarà immediatamente disponibile in podcast sia su Spreaker che sui canali Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast.