10:15:15 CASERTA. Il Rotary Club si dimostra attivo nell'emergenza SARS-COV-2 e ha organizzato in data 23 aprile una call conference in cui figure professionali, membri e non del Club, hanno dibattuto sulla questione inerente all'organizzazione territoriale della “Fase 2”.

L'organizzazione è stata gestita dal Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954 e hanno partecipato i Rotary Club di Napoli Castel dell’Ovo e Terra Normanna. Dopo i convenevoli saluti e ringraziamenti fatti dai presidenti dei club Enzo Cappello, Renato Silvestre e Gianluca Cioffi, si è arrivati subito al centro della questione.

“Questo incontro nasce dalla necessità di fotografare la situazione attuale a Caserta ed in Campania. Capire come potremo arrivare alla ‘Fase2’, con la fine del lockdown e la necessità di convivere col virus fin quando non sarà trovato il vaccino“ afferma il presidente Cappello; “vogliamo affrontare la seconda fase al meglio sul piano sanitario e socio economico.

Siamo in conferenza con dei professionisti che aiuteranno il Rotary ad agire e contribuire al meglio, seguendo le istituzioni, nell'azione di ripresa del territorio. Il governo ha aperto un discorso per la ripresa dell'economia delle famiglie, noi vogliamo contribuire come uomini e professionisti seri, come Rotary impegnati e in quanto classe dirigente”.

La scaletta della conferenza ha rispettato quello che è l'ordine di vicinanza all'emergenza virale. In prima linea è stato trattato l'aspetto sanitario e hanno preso parola importanti figure dell'azienda sanitaria Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta: il commissario Carmine Mariano, l’infettivologa Nuccia Simeone e la pneumologa Felicia Di Perna.

Il commisario è stato sinceramente chiaro “Ho sentito parlare di fasi. Non so in che fase siamo ora. Dai numeri che vedo posso dire che siamo ancora nel pieno della pandemia. Stiamo migliorando, ma a piccoli passi. Se riusciamo ad arrivare al K0 possiamo dire di essere in un'altra fase.

Finchè ci sono contagi, ammalati e morti siamo nella stessa fase emergenziale”. Il bilancio del lavoro dell'ospedale di Caserta riporta dati positivi. Con l'aumento del numero di posti in terapia intensiva, si è evitata una tragica saturazione in tutta la provincia grazie alla struttura modulare che ha permesso 24 posti letto.

“Siamo stati forunati a non aver subito saturazioni degli ospedali, veri e propri focolai o gravi contagi nei reparti ospedalieri. I nostri numeri sono bassi ma la vigilanza deve essere sempre alta. Solo tra 20, 30 giorni potremo vedere dei veri e propri miglioramenti”.

Viene inoltre spiegato dal dottor Mariano che si sta provando a trasferire tutte le attività per il coronavirus in un'unica struttura, lasciando la possibilità all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di riprendere tutte le attività necessarie per altre malattie.

La pneumologa Di Perna e l'infettivologa Simeone si trovano d'accordo con quanto detto dal commissario aggingendo di ritenersi più che soddisfatte del lavoro svolto, che va riconosciuto ad ogni singolo lavoratore medico, sanitario e ospedaliero.

In seconda linea viene introdotta da Diomede Falconio la situazione socio economica del Paese e del territorio campano. “Non sarà una ripresa facile, simile a quella che ogni settembre avviene dopo le vacanze estive. Ci saranno dei veri e propri morti economici. Sarà tutto più graduale e lento. Basti pensare al solo distanziamento sociale che sarà un grosso problema per molte piccole attività”, afferma il notaio.

A nome di tutto il Rotary Club viene annunciata l'intenzione di mettere a disposizione le ricchezze dei club, “la nostra professionalità verrà usata per proporre iniziative e progetti che potranno risanare l'economia”.

È stato proposto un fondo di garanzia finalizzato alla ripresa del microcredito campano. “Dobbiamo ridare fiato a chi è stato maggiormente colpito da questa emergenza economica”, conclude Falconio.

È intervenuto successivamente Mario Mustilli che afferma, innanzitutto, la sua convinzione nel dover vivere per molto tempo in questa situazione e nel necessario cambiamento che verrà apportato al nostro modo di concepire la vita sociale.

Tocca punti molto caldi sulla questione lavoratori “Il tasso di disoccupazione che avverrà quasi inevitabilmente mette a rischio l'ordine sociale. Il compito di tutti gli esperti del settore è cercare di evitare questo”, continua, “oggettivamente capisco l'attenzione dei sanitari, ma è arrivato il momento di affrontare l'emergenza non più esclusivamente in ambito sanitario”.

Il docente di economia si mostra per la prima volta, “dopo varie riflessioni”, non molto convinto del fondo di garanzia proposto dal Rotary Club. Le sue prospettive non sono molto rassicuranti ma risultano essere constatazioni oggettive e concrete.

“Eurobon? Coronabond? Mes? Nessuno può pensare che i soldi dati dalla comunità europea all'Italia vengano restituiti da olandesi, tedeschi, francesi. Questi bond dovranno essere restituiti dagli italiani con le tasse, non esiste alcuna solidarietà europea”.

Alla domanda sulle speranze che hanno le piccole imprese risponde: “Molti settori non riusciranno a riprendersi, non riusciranno a rispondere alla richiesta con un'offerta. Basti pensare a tutte le attività che non potranno gestire il distanziamento sociale con le proprie strutture”. Il quadro economico di Mustilli, in conclusione, fa intuire quanto siano inevitabili dei drastici arresti lavorativi.

L'ultimo aspetto analizzato in call conference è quelo psicologico. È intervenuta Maria Bruno, psicologa attiva nel progetto Siamo Vicini di primo ascolto disponibile a tutti i cittadini. “Le persone confinate non hanno la possibilità di scaricare energia.

Questo accumulo energetico, sommato alle notizie quotidiane, creano degli stati di ansia, panico e angoscia. La paura per il futuro economico è diminuita, perchè sono subentrate paure più grandi, come quella della morte”.

La fase 2, in termini psicologici, non prospetta dati confortanti perchè, come viene spiegato da Bruno, l'ansia e le preoccupazioni che tutti hanno vissuto per interi mesi nello stesso ambiente, trovando anche conforto in questo, dovranno essere affrontate nuovamente in ambienti che non si sentiranno più a loro vicini, ma verranno percepiti come estranei”.

Una chiarezza generale sui tre aspetti fondamentali, su cui da molto tempo si dibatte a livello nazionale e locale, è stata una mossa più che adeguata da parte del Rotary Club. In una situazione come questa è stato di gran lunga preferibile dare spazio alle costatazioni di professionisti, per fare chiarezza su cosa aspettarsi nel prossimo mese.

Claudia Mazzarelli