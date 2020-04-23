21:48:24 CASERTA. Nella giornata di ieri è partita la distribuzione delle mascherine della Regione Campania anche a Caserta città.

In molte famiglie sono giunti i presidi messi a disposizione dall’ente di Palazzo Santa Lucia, ma in tante no.

Perché alcune famiglie sono rimaste senza mascherine?

Nelle prossime ore sarà possibile capire se ci sono stati problemi nella distribuzione o se si è trattato di altro.

Nella voce altro va, certamente inserito, il comportamento di alcuni delinquenti che hanno rubato le mascherine dalle cassette delle lettere.

Lo denuncia l’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio dalla sua pagina Facebook.

«Nonostante la crisi ed i vari appelli alla solidarietà – ha detto l’ex primo cittadino -

Mi scrivono in tanti che lamentano il furto delle mascherine dalle cassette della posta.

La gentaglia non ha paura del virus – ha aggiunto disgustato Del Gaudio -

Che schifo. Ma come è possibile.

In particolare ricevo lamentele dai rioni… e non solo... »