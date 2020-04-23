mucherino
20:04:12 Dalla conferenza Stato-Regioni emerge la volontà di gran parte dei governatori di quelle Regioni in cui il voto sarebbe dovuto avvenire a maggio di riaprire la finestra di luglio e di non farle slittare tra settembre e dicembre come è stato deciso.

Di questo parere, oltre a Zaia (Veneto), sono Toti (Liguria), De Luca (Campania, Emiliani (Puglia) e a loro si sarebbe aggiunto il marchigiano Ceriscioli, mentre il governatore toscano Rossi sarebbe rimasto indifferenze.

 A sostenere il voto in luglio, secondo quanto si apprende, ci sarebbe anche il presidente del Friuli Venzia Giulia Fedriga, anche se nella sua Regione non e' previsto il voto in questo anno. I governatori hanno manifestato perplessità sull'ulteriore slittamento del voto e avrebbero dato mandato a Bonaccini di incontrare il Governo per rivedere la decisione e per ripristinare la finestra di luglio.

