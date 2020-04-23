mucherino
19:02:57 La piccola Elena Salvatore, residente a Nola, di 9 anni, da quando ne ha 3 è costretta a muoversi su una sedia a rotelle. È stata premiata come Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Elena tramite un video appello, ha richiamato la sua città e la comunità intera al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, e quindi delle persone, per consentire a tutti di essere pienamente liberi.

“Ringrazio la piccola Elena - dichiara il Garante dei Disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo - per aver acceso i riflettori su una questione di grande importanza, per il rispetto delle persone con disabilità, per la civiltà di tutta la comunità e dimostrando così, che dai più piccoli vengono insegnamenti profondi e meritori che i 'grandi' devono osservare.

Inoltre, ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’attenzione ancora una volta prestata alle problematiche dei più deboli tra i deboli. Infine ricordo - conclude Colombo - che una società in cui vivono bene le persone disabili, è una società dove vivono meglio tutti”.

