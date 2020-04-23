14:59:23 Pizza, panini, cornetti: lievito, farina e uova tornano in frigo, la palla passa ai ‘professionisti’.

Quello che è mancato di più dopo i rapporti umani e la passibilità di uscire, in questa pandemia è stato soprattutto il poter mangiare manicaretti preparati da esperti della cucina.

Il rito della colazione al bar, l’appuntamento con la pizza, il panino, la “visita” al ristorantino sono liturgie alle quali siamo stati costretti a rinunciare in ragione dei rischi di contagio.

Da lunedì, seppur “da remoto”, potremmo ricominciare a riassaporare alcune di queste abitudini grazie alla possibilità concessa dalla nuova ordinanza del presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Dal 27, infatti, è possibile avere anche in Campania il cibo d’asporto.

Orari, prescrizioni, sono rigidissime.

Bar e pasticcerie possono aprire solo dalla mattina al pranzo (dalle 7 alle 14).

Pizzerie, pub, ristoranti solo dal pomeriggio alla sera (dalle 16 alle 22), ma è pur sempre un inizio.

Per venire incontro alle esigenze dei casertani abbiamo deciso di pubblicare l’elenco con i locali che hanno deciso di aderire a questa possibilità.

Si tratta di un elenco in continuo aggiornamento dal momento che le attività stanno valutando se aderire o meno visto il rigido protocollo che si dovrà seguire.

Se hai un’attività che non è stata inserita o sei a conoscenza di un’attività che offre questo servizio e non è stata inserita nell’elenco, contattaci ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e segnalaci l’attività (pub, bar, pasticceria, gelateria, ristorante, girarrosto e tutti coloro che offrono cibo d’asporto).

Ecco l’elenco:

Alvignano

Pizzeria Elité Rossi corso Umberto 0823 869092

Aversa

Formidable via Gramsci 3384654355

Castel Campagnano

Agristurismo agripizza Masseria Picone via Caiazzo 349 2293047

Capua

Pub Lawless via della libertà 56 3914811894

Pizzeria Lopore & Farine via Mezza Appia 0823 1499067

Casagiove

Ristorante Le Quattro Fontane 0823 468970

Pasticceria Caputo 0823.467505 WhatsApp 3206776115

Donna Sophia via Sardegna 338 5445330

Soul Express via Appia 293 3385219222

Caserta

Bar Caffetteria via Petrarca 41 Parco dei Pini 0823 342250 / 3335388748

Pub Pubblic House via Gasparri 30 0823 586821

Girarrosto Sciué Sciué via Marchesiello 0823 344185

Pizzeria hamburgeria Meb via G.M. Bosco 335 8137998

Pizzeria Luca Brancaccio via Sicilia 12 0823 303606 / 393 4099477

Rosticceria L’Angolo viale Beneduce 43 3339870499

Gastronomia G. Politico - La Terrazza 0823.325418 WhatsApp 3515008546 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Alexander's Caffè via Cesera Battisti 71\73 3737483892 / 0823327322

Malto Reale San Leucio 0823 1543738 / 327 0628947

Pizzeria Teglia & Pala Via Rooselvet n.1 331 4148174 / 351 9127811

Sunrise via Roma 0823 555754

Pizzeria Il Diavoletto viale Lincoln 0823 344453

Laboratorio dolciario Zav Cake via Marchesiello 345 8230967

La Casa dei Pazzi Via Escrivà nr. 52 zona Petrarelle 0823206752 / 3495460700

GranMà Santissimo Nome Maria 349 3768559 / 0823 778496

Donna Sophia via san Carlo 53 tel. 3388530490

Verace Caserta 0823.378053 / 338.5871858

Pizzeria Morsi & Rimorsi via dei Bersaglieri 081 811300 / 377 31 98 922

Antica Pizzeria de’ Figliole via Roma 331 4494276

Casapulla

Pub Crudo e Burger via Nazionale Appia 366 3974732

Pizzeria La Famiglia via nazionale Appia 0823 1541921

Pizzeria Pallone via Circumvallazione 21, 0823460661

Macerata Campania

Pizzeria Doro Gourmet via Trieste 0823 693157

Maddaloni

Strapizzami 331 4360278

Donna Sophia via Appia Antica 168 tel. 3339644496

SAN FELICE A CANCELLO

Caffè Chersoni via Napoli 0823801685 whatsapp 377 324 7474

San Nicola la Strada

Pizzeria Mille Voglie via Grotta 3468723432 / 3347209187 / 0823450950

SAN POTITO SANNITICO

Tavano Pizzeria 347 1326255.

SAN PRISCO

Vineria Perbacco vino e cibo e una specialità da Asporto O' Cuzzitiello Via Agostino Stellato 128 www.perbacco.online

Santa Maria Capua Vetere

Pub Mamà Burger corso Aldo Moro 331 9873107

Mama Pizza Passion via Martiri del Dissenso 331 9873107

Voya Fusion Restaurant via Caduti di Nassiriya Victoria Park 380 5966333 / 0823 1497084