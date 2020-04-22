22:33:14 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:
- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 715 tamponi di cui 30 risultati positivi;
- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 233 tamponi di cui nessuno risultato positivo;
- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 72 tamponi, di cui nessuno positivo;
- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 1 risultato positivo;
- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo;
- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 158 tamponi di cui 3 positivi;
- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 3 positivi;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 576 tamponi di cui 13 positivi;
- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 79 tamponi, di cui 1 positivo;
- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 1 risultato positivo;
- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 103 tamponi, di cui nessuno positivo;
- Laboratorio di biotecnologie avanzate del CEINGE: sono stati esaminati 150 tamponi, di cui 1 risultato positivo.
Positivi di oggi: 53
Tamponi di oggi: 2.623
Totale complessivo positivi Campania: 4.238
Totale complessivo tamponi Campania: 58.324
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228