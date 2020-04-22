21:41:47 Nuovo caso di contagio a San Cipriano d’Aversa: ne dà notizia il sindaco Vincenzo Caterino.
«Sono felice di comunicarvi che il secondo caso di contagio che ha riguardato San Cipriano è ufficialmente guarito – ha sottolineato il sindaco –
però purtroppo devo altresì informarvi che il totale dei contagiati sul territorio non è destinato a scendere, poiché vi è un altro caso che riguarda un residente a San Cipriano, a quest’ultimo vanno i nostri auguri di una rapida guarigione, la persona è sottoposta ad isolamento obbligatorio e l’ASL sta procedendo secondo il protocollo.
Questa notizia ci motivi a perseverare nel rispetto delle regole del distanziamento sociale e dell’utilizzo di tutte le precauzioni per contenere la diffusione del virus, anche nei prossimi giorni, nell’approccio alla fase 2 essere superficiali potrebbe rivelarsi pericoloso per l’intera comunità.
Continuiamo a restare al sicuro a casa, vi auguro una buona serata!».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alife 1
Alvignano 1
Arienzo 2 + 1 deceduto
Aversa 27 + 4 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 4
Caianello 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 5
Carinola 2
Casaluce 3
Castel Volturno 12 + 1 deceduto
Casagiove 6
Casapulla 7
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 2 deceduto
Caserta 20 + 1 deceduto
Cellole 1
Cesa 6
Curti 3
Falciano del Massico 2
Formicola 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 4 + 1 deceduto
Gricignano d’Aversa 9
Letino 1
Lusciano 6
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 20 + 5 morto
Marzano Appio 3
Mignano Montelungo 1
Mondragone 10 + 3 deceduto
Orta di Atella 9 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 2
Pontelatone 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 3
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
San Tammaro 5 + 1 deceduto
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
San Pietro Infine 1
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 28 + 6 deceduti
Santa Maria la Fossa 4
San Cipriano d’Aversa 5 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 4 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 7
San Prisco 7 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 3 + 1 deceduto
Teverola 6
Trentola Ducenta 5
Vitulazio 2 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 1 + 1 deceduto
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228