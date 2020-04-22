21:41:47 Nuovo caso di contagio a San Cipriano d’Aversa: ne dà notizia il sindaco Vincenzo Caterino.

«Sono felice di comunicarvi che il secondo caso di contagio che ha riguardato San Cipriano è ufficialmente guarito – ha sottolineato il sindaco –

però purtroppo devo altresì informarvi che il totale dei contagiati sul territorio non è destinato a scendere, poiché vi è un altro caso che riguarda un residente a San Cipriano, a quest’ultimo vanno i nostri auguri di una rapida guarigione, la persona è sottoposta ad isolamento obbligatorio e l’ASL sta procedendo secondo il protocollo.

Questa notizia ci motivi a perseverare nel rispetto delle regole del distanziamento sociale e dell’utilizzo di tutte le precauzioni per contenere la diffusione del virus, anche nei prossimi giorni, nell’approccio alla fase 2 essere superficiali potrebbe rivelarsi pericoloso per l’intera comunità.

Continuiamo a restare al sicuro a casa, vi auguro una buona serata!».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alife 1

Alvignano 1

Arienzo 2 + 1 deceduto

Aversa 27 + 4 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 4

Caianello 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 5

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 6

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 2 deceduto

Caserta 20 + 1 deceduto

Cellole 1

Cesa 6

Curti 3

Falciano del Massico 2

Formicola 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4 + 1 deceduto

Gricignano d’Aversa 9

Letino 1

Lusciano 6

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 20 + 5 morto

Marzano Appio 3

Mignano Montelungo 1

Mondragone 10 + 3 deceduto

Orta di Atella 9 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 2

Pontelatone 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

San Tammaro 5 + 1 deceduto

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

San Pietro Infine 1

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 28 + 6 deceduti

Santa Maria la Fossa 4

San Cipriano d’Aversa 5 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 4 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 7

San Prisco 7 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 3 + 1 deceduto

Teverola 6

Trentola Ducenta 5

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 1 + 1 deceduto

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228