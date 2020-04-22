12:02:58 È purtroppo giunta la comunicazione ufficiale dell’Unità di Crisi della Regione Campania del decesso di una cittadina di Marcianise, dell’età di circa 80 anni, positiva al Covid-19 e ricoverata presso una struttura ospedaliera.
Nei confronti di tutti coloro che avevano avuto contatti con la signora, erano state adottate le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, tra cui la quarantena obbligatoria, l’osservazione e i prelievi per i tamponi.
Il Commissario Straordinario e l’Amministrazione tutta esprimono il loro profondo cordoglio e la loro sincera vicinanza alla famiglia della vittima del coronavirus e partecipano all’immenso dolore dei familiari e a quello dell’intera cittadinanza per la grave perdita.
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alife 1
Alvignano 1
Arienzo 2 + 1 deceduto
Aversa 27 + 4 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 4
Caianello 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 5
Carinola 2
Casaluce 3
Castel Volturno 12 + 1 deceduto
Casagiove 6
Casapulla 7
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 2 deceduto
Caserta 20 + 1 deceduto
Cellole 1
Cesa 6
Curti 3
Falciano del Massico 2
Formicola 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 4 + 1 deceduto
Gricignano d’Aversa 9
Letino 1
Lusciano 6
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 20 + 5 morto
Marzano Appio 3
Mignano Montelungo 1
Mondragone 10 + 3 deceduto
Orta di Atella 9 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 2
Pontelatone 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 3
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
San Tammaro 5 + 1 deceduto
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
San Pietro Infine 1
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 28 + 6 deceduti
Santa Maria la Fossa 4
San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 4 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 7
San Prisco 7 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 3 + 1 deceduto
Teverola 6
Trentola Ducenta 5
Vitulazio 2 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 1 + 1 deceduto
Valle di Maddaloni 1