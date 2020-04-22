12:02:58 È purtroppo giunta la comunicazione ufficiale dell’Unità di Crisi della Regione Campania del decesso di una cittadina di Marcianise, dell’età di circa 80 anni, positiva al Covid-19 e ricoverata presso una struttura ospedaliera.

Nei confronti di tutti coloro che avevano avuto contatti con la signora, erano state adottate le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, tra cui la quarantena obbligatoria, l’osservazione e i prelievi per i tamponi.

Il Commissario Straordinario e l’Amministrazione tutta esprimono il loro profondo cordoglio e la loro sincera vicinanza alla famiglia della vittima del coronavirus e partecipano all’immenso dolore dei familiari e a quello dell’intera cittadinanza per la grave perdita.

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alife 1

Alvignano 1

Arienzo 2 + 1 deceduto

Aversa 27 + 4 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 4

Caianello 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 5

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 6

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 2 deceduto

Caserta 20 + 1 deceduto

Cellole 1

Cesa 6

Curti 3

Falciano del Massico 2

Formicola 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4 + 1 deceduto

Gricignano d’Aversa 9

Letino 1

Lusciano 6

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 20 + 5 morto

Marzano Appio 3

Mignano Montelungo 1

Mondragone 10 + 3 deceduto

Orta di Atella 9 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 2

Pontelatone 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

San Tammaro 5 + 1 deceduto

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

San Pietro Infine 1

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 28 + 6 deceduti

Santa Maria la Fossa 4

San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 4 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 7

San Prisco 7 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 3 + 1 deceduto

Teverola 6

Trentola Ducenta 5

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 1 + 1 deceduto

Valle di Maddaloni 1