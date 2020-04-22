mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
come si vota
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

12:02:58 È purtroppo giunta la comunicazione ufficiale dell’Unità di Crisi della Regione Campania del decesso di una cittadina di Marcianise, dell’età di circa 80 anni, positiva al Covid-19 e ricoverata presso una struttura ospedaliera.

Nei confronti di tutti coloro che avevano avuto contatti con la signora, erano state adottate le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, tra cui la quarantena obbligatoria, l’osservazione e i prelievi per i tamponi.

Il Commissario Straordinario e l’Amministrazione tutta esprimono il loro profondo cordoglio e la loro sincera vicinanza alla famiglia della vittima del coronavirus e partecipano all’immenso dolore dei familiari e a quello dell’intera cittadinanza per la grave perdita.

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alife 1

Alvignano 1

Arienzo 2 + 1 deceduto

Aversa 27 + 4 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 4

Caianello 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 5

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 6

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 2 deceduto

Caserta 20 + 1 deceduto

Cellole 1

Cesa 6

Curti 3

Falciano del Massico 2

Formicola 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4 + 1 deceduto

Gricignano d’Aversa 9

Letino 1

Lusciano 6

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 20 + 5 morto

Marzano Appio 3

Mignano Montelungo 1

Mondragone 10 + 3 deceduto

Orta di Atella 9 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 2

Pontelatone 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

San Tammaro 5 + 1 deceduto

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

San Pietro Infine 1

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 28 + 6 deceduti

Santa Maria la Fossa 4

San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 4 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 7

San Prisco 7 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 3 + 1 deceduto

Teverola 6

Trentola Ducenta 5

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 1 + 1 deceduto

Valle di Maddaloni 1

 

 

 

 

FIAS_CASERTA
open day
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:411 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:258 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:297 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next