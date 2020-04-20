16:39:41 “Non servono le guerre o le schermaglie fra le Regioni su chi apre o chiude i confini, sono tutte stupidaggini. Dobbiamo preoccuparci della fase due e la Campania è ultima in Italia”.

Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“Altre Regioni come la Liguria, il Veneto, il Lazio, come altre del Sud, hanno riaperto, in sicurezza, alcune attività. Serve - dice Caldoro - ripartire con le attività di manutenzioni dei lidi e della cantieristica, con alcune attività legate alla ripartenza del turismo, per avviare, rapidamente, la ripresa economica”.

“Dobbiamo iniziare, è un appello alle parti sociali, ai sindacati, a tutti per ragionare, per confrontarci e garantire, in sicurezza, la ripartenza” conclude

CORONAVIRUS, DI SCALA (FI): SU CRISI TPL SURREALE CHIEDERE SACRIFICIO AI DIPENDENTI EAV, DE GREGORIO RISPARMI SU SUO STIPENDIO, SI DIMETTA

“Ci vuole un pelo grande come un baobab sullo stomaco per chiedere ai dipendenti Eav di contribuire ad un fondo di solidarietà. Comprendiamo la crisi del trasporto pubblico locale e non ci sfugge che anche all’indomani dell’emergenza si aggraveranno i costi per le necessarie misure di distanziamento sociale e l’incremento delle corse nelle ore di punta.

Comprendiamo tutto e sappiamo che ci saranno sacrifici per tutti.

E allora De Gregorio, visti i fallimenti di ieri e le inaccettabili assurdità di oggi, ci eviti il piagnisteo delle casse vuote, tanto più che si tiene ancora ben stretti i trasferimenti regionale sugli abbonamenti agli studenti: dia per primo il buon esempio, ci faccia risparmiare il suo doppio e lauto stipendio, si dimetta”.

Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania.

CORONAVIRUS, GRUPPO FI CAMPANIA: COVID CENTER, MA QUALE MIRACOLO, ARRIVA FUORI TEMPO MASSIMO

“Ci vuole davvero una faccia tosta per continuare a parlare di miracoli in Campania: il Covid Center di Napoli inaugurato oggi in pompa magna da De Luca arriva con un ritardo di ben oltre dieci giorni: fuori tempo massimo rispetto agli obblighi contrattuali, fuori tempo massimo rispetto ad un’epidemia che oramai sta fortunatamente rientrando”. Lo afferma il gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania.

“Uno spreco di denaro pubblico?

Da un intervento nel quale i posti letto sono costati ben oltre 150 mila euro ciascuno – aggiungono i consiglieri regionali –

ci saremmo aspettati qualcosa di più di un ospedale da campo a blocchi di cemento, piazzato in un parcheggio desolato, con decine di letti ammassati in grandi camerate che non prevedono neppure un minimo di privacy per i pazienti”.

“Bene che non sia servito, male assistere a certe sceneggiate fuori luogo”, concludono gli esponenti di Forza Italia.

M5S, Cammarano: “I piccoli agricoltori possono spostarsi per curare orti e animali”

“E’ stata accolta oggi dalla Giunta regionale la nostra richiesta di permettere ai piccoli agricoltori la possibilità di spostarsi per la coltivazione, non professionale, di orti e attività di tutela degli animali da cortile”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5S Michele Cammarano.

“Nei giorni scorsi avevamo sottolineato la mancanza di chiarezza riguardo questa pratica permessa a livello nazionale ma vietata in Campania.

In ambito agricolo, e soprattutto nelle nostre aree interne, si era creato un grave pregiudizio per tantissime famiglie campane che realizzano il necessario per il proprio sostentamento dalla coltivazione di piccoli orti o appezzamenti di terreno.

Da oggi, quindi, anche i cittadini non titolari di partita Iva, potranno spostarsi dalla propria abitazione per recarsi nei campi agricoli in uso o di proprietà per coltivare i propri orti e prendersi cura degli animali, senza incorrere in sanzioni da parte delle forze dell’ordine.

Il tutto – conclude Cammarano - sempre nel rispetto delle normative di distanziamento sociale per il contrasto al contagio da Covid-19”.

ORONAVIRUS, A. PENTANGELO (FI): GRAVE DISCRIMINAZIONE STAGIONALI PER ACCESSO A BONUS, SI INTERVENGA SU CURA ITALIA

“Perché un lavoratore assunto da un’impresa stagionale ha diritto ai 600 euro di bonus del decreto Cura Italia mentre lo stesso lavoratore stagionale non ne ha diritto se l’azienda, ristorante o hotel che sia, è aperta tutto l’anno? La norma va cambiata”.

Lo afferma l’onorevole Antonio Pentangelo, deputato e coordinatore e di Forza Italia della provincia di Napoli per il quale “si tratta di una disparità di trattamento assolutamente ingiustificata”.

Per Pentangelo “non è concepibile che, a parità di mesi di lavoro svolto, ad un lavoratore gli si riconosca il sostegno e ad un altro lo si neghi semplicemente perché la propria azienda, sicuramente chiusa in questo periodo di emergenza, lavora tutto l’anno”.

Per l’esponente di Forza Italia “questo è il modo peggiore per creare lavoratori di serie A e lavoratori di serie B”.

“Mi auguro che a Palazzo Chigi qualcuno se ne renda conto”, conclude Pentangelo.

Coronavirus, Moretta subito “Punto di Ascolto” dei commercialisti a sostegno delle fasce più deboli

NAPOLI - “L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli metterà a disposizione dei cittadini un ‘Punto di ascolto’ per aiutarli a districarsi nella burocrazia relativa ai decreti adottati dal Governo nazionale e dalla Regione Campania. Affiancheremo i destinatari delle misure, in particolare quelli che rientrano nelle fasce socialmente più deboli, con competenza e velocità affinché possano usufruire dei sostegni al reddito”.

Lo ha annunciato oggi Vincenzo Moretta, numero uno dei commercialisti napoletani, nel corso del webinar “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania” organizzato dalla Commissione Agevolazioni finanziarie nazionali e regionali, moderato da Tina Riccio, consigliere delegato dell’Odcec Napoli.

“Abbiamo apprezzato lo sforzo della Regione che ha messo in campo 908 milioni di euro e saremo in prima linea per rendere possibile l’attuazione di questi contributi.

E’ un dovere da parte nostra - ha proseguito Moretta - indirizzare e guidare i cittadini negli iter burocratici.

Queste primi interventi non sono sufficienti, da soli, a reggere l’impatto violentissimo dell’emergenza causata dal nuovo coronavirus sull’economia, ma è un primo segnale importante che la Regione ha manifestato ai campani e che dovrà essere seguito da nuovi provvedimenti per la ripartenza”.

Interlocutore del webinar sui provvedimenti adottati dall’Ente di Palazzo Santa Lucia è stato Pasquale Granata, direttore generale dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale Campania:

“Con questo Piano inizia un percorso di stretta collaborazione con gli ordini professionali che consentirà di rendere concrete le misure accelerando la sburocratizzazione e il cambiamento delle procedure pubbliche che inevitabilmente accompagneranno la gestione della crisi. Insieme a una risposta tempestiva sul piano sanitario si è reso necessario attivare piano strategico per l’emergenza economica e sociale. Sono stati impegnati 908 milioni di euro, tra fondi europei e regionali.

L’obiettivo del Presidente De Luca è stato di puntare su politiche sociali con 515 milioni di euro e sul sostegno a imprese e professionisti con 350 milioni di euro (con bonus alle micro imprese) e 80 milioni di euro a favore dei professionisti.

E’ una prima concreta risposta alle esigenze del territorio anche se sono allo studio altre operazioni di assistenza”.

“Siamo riusciti a chiarire la maggior parte dei quesiti proposti dai commercialisti collegati - ha sostenuto la Consigliera Riccio - grazie alla disponibilità del direttore Granata. Accogliamo con soddisfazione la disponibilità mostrata dalla Regione che consente, attraverso una efficace sinergia, la diffusione di informazioni certificate e tempestive a chi deve aiutare cittadini e aziende”.

Il “fuoco di fila delle domande” è partito da Monica Palumbo (presidente della Commissione Agevolazioni finanziarie nazionali e regionali dell’organismo partenopeo) con le richieste di chiarimenti sui problemi riscontrati da artigiani, commercianti e operatori economici ambulanti.

Patrizio Carbone e Maria Cristina Gagliardi (vicepresidenti della Commissione Agevolazioni finanziarie nazionali e regionali) e Giuseppe Tambone (componente del coordinamento scientifico della Commissione), hanno, invece, sottolineato le difficoltà riscontrate per le autocertificazioni di alcuni codici Ateco in particolare relativi al settore turistico ricettivo e delle numerose ditte individuali per i quali sarà indispensabile allargare le maglie nella “Fase 2” degli interventi non solo per la messa a disposizione di risorse finanziarie ma anche per le necessarie concessioni, autorizzazioni e deroghe legate alle attività.

Tutte le domande e le relative risposte saranno pubblicate sul sito dell’Odcec Napoli per consentire ai professionisti di leggere i preziosi aggiornamenti.