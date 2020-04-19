20:09:48 Due nuovi casi di positività al coronavirus a Marcianise
L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 al commissario Michele Lastella.
Si tratta di due uomini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, per i quali è stato scelto il trattamento domiciliare, con l’adozione di tutte le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, ponendo in quarantena obbligatoria e sotto stretta osservazione tutti quelli che hanno avuto contatti con loro e praticando, ove necessario, i tamponi per il Covid-19.
«Si evidenzia che la tendenza al rallentamento del contagio è dovuta esclusivamente al comportamento responsabile e alle cautele adottate da ciascuno e che è necessario adoperarsi affinché la diffusione del covid-19 sia arginata – spiega il commissario -
Pertanto, si rinnova l’invito al rispetto rigoroso delle norme governative e delle distanze fra le persone, all’attenta igiene delle mani, a non spostarsi dalla propria abitazione, se non in caso di assoluta necessità, e al divieto di assembramento».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alife 1
Alvignano 1
Arienzo 2 + 1 deceduto
Aversa 27 + 4 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 4
Caianello 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 5
Carinola 2
Casaluce 3
Castel Volturno 12 + 1 deceduto
Casagiove 6
Casapulla 7
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 2 deceduto
Caserta 20 + 1 deceduto
Cellole 1
Cesa 6
Curti 3
Falciano del Massico 2
Formicola 1
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 4 + 1 deceduto
Gricignano d’Aversa 9
Letino 1
Lusciano 5
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 21 + 4 morto
Marzano Appio 3
Mignano Montelungo 1
Mondragone 10 + 3 deceduto
Orta di Atella 9 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 2
Portico di Caserta 5
Raviscanina 3
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
San Tammaro 5 + 1 deceduto
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
San Pietro Infine 1
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 28 + 6 deceduti
Santa Maria la Fossa 4
San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 3 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 7
San Prisco 7 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 3 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 5
Vitulazio 2 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 1 + 1 deceduto
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228