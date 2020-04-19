16:10:33 AVERSA. Stamane si è tenuta una call conference con il sindaco e tutti i consiglieri. Dal punto di vista sanitario la situazione in città è relativamente tranquilla ma è risultata palese la necessita di tenere alta l'attenzione per evitare di vanificare i sacrifici finora fatti.

Tutti i consiglieri intervenuti hanno dato la loro disponibilità a collaborare, a prescindere della parte politica rappresentata, nella preparazione della 'fase 2' che sarà fondamentale soprattutto per il tessuto economico cittadino.

In questi giorni è iniziata la distribuzione dei buoni spesa ai primi 339 aventi diritto.

Dal comune stanno partendo gli SMS per convocare chi ha commesso qualche errore nella compilazione della domanda. Per tale ragione è stato previsto il soccorso istruttorio, procedura con la quale sarà possibile fornire i dati mancanti o forniti in maniera errata, e da domani fino a venerdì, gli esclusi verranno ricontattati per fornire i dati mancanti per la corretta compilazione della domanda.

Il momento non è facile per nessuno di noi ma non possiamo mollare proprio ora!

La Politica che serve