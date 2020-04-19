Il SUNIA di Caserta avvisa tutti gli inquilini di alloggi ACER (EX IACP), che in data 28 ottobre 2019 è stato emanato il Regolamento Regionale n. 11 recante: “Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, pubblicato sul Burc n. 64 in pari data ed entrato in vigore il 29 ottobre 2019.

Il richiamato Regolamento, tra l’altro, agli art. 22 e 33 prevede scadenze per determinati procedimenti nello stesso previsti; in particolare:

- Gli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono obbligati a consegnare agli Enti Gestori l'ISEE e ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione entro il 30 giugno 2020

- all’art. 33 recante “Occupazioni improprie”, la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro sei mesi dalla di entrata in vigore del presente regolamento con istanza di regolarizzazione indirizzata all’Ente Gestore.”, ovvero entro il 29 aprile 2020 .

Preso atto che, di fatto, l’applicazione delle norme emanate causa COVID-19, ha determinato una sospensione dei termini di decorrenza dei procedimenti in corso, nelle more dell’approvazione di modifiche al Regolamento 11 del 28 ottobre 2019, La Giunta Regionale Della Campania – Direzione Generale Governo del territorio, ha comunicato con nota del 17/04/2020 n°195202, ha comunicato che termini, rispettivamente indicati agli artt. 22 e 33 del Regolamento n. 11 del 28 ottobre 2019, sono rideterminati e prorogati, di conseguenza, modificati in:

- 20 settembre 2020, per la presentazione da parte degli assegnatari di alloggi Erp dell’Isee ed ogni altra documentazione contabile;

- 20 luglio 2020, per la presentazione di istanze di regolarizzazione da parte di nuclei familiari che occupano senza titolo legittimo alloggi ERP.

Per informazione potete rivolgervi alle nostre sedi sotto elencate, su altri comuni contattateci telefonicamente

CASERTA

c/o CGIL VIA VERDI N°7/21

TELEF. 0823-321144

fax 0823.446079

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AVERSA

c/o CGIL Via Arturo Garofano

(Palazzo Vassallo)

Telef. 081-8901100

Fax: 081-19654511

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MADDALONI

c/o SPI-CGIL

Piazza Generale Ferraro 2/3

TELEF. 0823-436415

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MARCIANISE

c/o SPI-CGIL

Piazza Principe di Napoli

Telef. 0823-831937

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

NUMERI PER L’EMERGENZA COVID-19:

3922017576 - 3346948053

Il Segretario Provinciale

Ciro Cortese