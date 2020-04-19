mucherino
11:08:33 “C’è chi vuole speculare sul settore dei balneari per fini politici”. Il consigliere regionale Gennaro Oliviero interviene sulle problematiche che stanno vivendo i gestori degli stabilimenti balneari che in questo periodo sono fermi a causa dell’emergenza coronavirus.

“In questi giorni stiamo assistendo ad una speculazione politica senza precedenti sulla pelle di un settore che sta pagando un prezzo altissimo a causa della pandemia. Ci sono rappresentanti sindacali che inviano messaggi sui gruppi dei balneari per distruggere tutto l’impegno che la regione Campania e in particolare il governatore De Luca sta profondendo per cercare di uscire da questa emergenza e iniziare, senza pericoli, la tanto attesa fase due.

C’è anche chi ha riscoperto altruismo e voglia di amministrare solo in queste ultime settimane e ha scoperto anche che esiste il settore dei balneari. Giovedì in regione il presidente De Luca ha incontrato i rappresentanti dei balneari ed ha dato la massima disponibilità a far ripartire il settore in maniera sicura, a differenza di chi ha voluto divulgare il contrario.

Lunedì ci sarà un altro incontro dove verranno date indicazioni precise avendo ascoltato i comitati scientifici e poter dare direttive con misure di sicurezza adeguate sia per i balneari che per i bagnanti, seguendo soprattutto le indicazioni del Governo centrale.

La regione sta facendo un lavoro straordinario tenendo conto sia delle esigenze delle aziende ma soprattutto tenendo conto della sicurezza dei cittadini. Senza dimenticare che siamo l’unica regione che sta sostenendo cittadini e aziende con un impegno economico consistente.

Saremo accanto ai balneari ed a tutti i settori ma invito tutti a non ascoltare il canto delle sirene per mera visibilità politica. In questo momento l’unico interesse e riuscire a far ripartire la regione e salvaguardare la salute dei cittadini.

