22:27:30 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 806 tamponi di cui 22 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno:  sono stati esaminati 821 tamponi di cui 4 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 157 tamponi, nessuno dei quali positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 124 tamponi di cui 3 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 149 tamponi di cui nessuno positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 74 tamponi di cui 2 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 67 tamponi di cui nessuno positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati  517 tamponi di cui 8 positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 64 tamponi, di cui 1 positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi, nessuno positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 35 tamponi di cui 1 positivo.

 

Positivi di oggi: 41

Tamponi di oggi: 2.893

 

Totale complessivo positivi Campania: 4.029

Totale complessivo tamponi Campania: 49.187

 

 

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alife 1

Alvignano 1

Arienzo 2 + 1 deceduto

Aversa 27 + 4 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 4

Caianello 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 5

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 6

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 2 deceduto

Caserta 20 + 1 deceduto

Cellole 1

Cesa 6

Curti 3

Falciano del Massico 2

Formicola 1

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4 + 1 deceduto

Gricignano d’Aversa 9

Letino 1

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 19 + 4 morto

Marzano Appio 3

Mignano Montelungo 1

Mondragone 10 + 3 deceduto

Orta di Atella 9 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 2

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

San Tammaro 5 + 1 deceduto

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

San Pietro Infine 1

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 29 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 4

San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 3 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 7

San Prisco 7 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 3 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 5

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 1 + 1 deceduto

Valle di Maddaloni 1

 

 

 

