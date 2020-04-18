mucherino
14:05:07 Resoconto dell’attività della Polizia Municipale della Città di San Nicola la Strada relativo ai controlli effettuati dagli agenti per il rispetto dei DPCM dell’8, 9, 11, 22 marzo 2020, del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e delle Ordinanze della Regione Campania; controlli effettuati dal 12 al 17 aprile e finalizzati a contrastare la diffusione della COVID -19.

Su input dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vito Marotta, sono proseguite le attività della Polizia Municipale guidata dal Comandante Alberto Negro.

Le persone controllate ed identificate sono state 180. Il riscontro ha riguardato le persone a bordo di autovetture e pedoni; sanzionata una persona per violazione al Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, con irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da euro 400 ad euro 3000, oltre all’obbligo di quarantena di 14 giorni.

Sono state controllate quotidianamente le attività commerciali e non che insistono sul territorio, sia per la verifica della sospensione sia per la limitazione alla vendita, oltre alla verifica all’interno di esse della distanza interpersonale e l’impiego dei dispositivi di protezione.  

Oltre ai controlli di cui sopra, tutto il personale impiegato ha sensibilizzato, e continua a farlo, insieme al gruppo volontari della protezione civile e l’associazione carabinieri, la cittadinanza alla osservanza delle prescrizioni e divieti inseriti nei vari provvedimenti per non vanificare tutti quei comportamenti virtuosi che i cittadini sannicolesi hanno posto in essere.

L’azione della polizia municipale, oltre ad assicurare in via prioritaria l’osservanza delle norme per il contenimento della COVID- 19, ha effettuato altri interventi di istituto ed inoltre ha provveduto a consegnare a domicilio ai cittadini interessati il contributo che è stato erogato dalla Protezione Civile Nazionale, a favore delle fasce più deboli.

“Adesso che si inizia a vedere la luce alla fine del tunnel, non dobbiamo abbassare la guardia – dice il Comandante della Polizia Municipale sannicolese Alberto Negro - ma mantenerla sempre alta. Solo così riusciremmo nell’intento di sconfiggere questo nemico subdolo e invisibile che ha stravolto la nostra vita quotidiana.”

