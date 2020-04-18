13:19:02 CASERTA. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto visita al cantiere di via La Pira dove proseguono a pieno regime i lavori per la realizzazione dell’ospedale Covid di Caserta.

Ad accoglierlo il sindaco Carlo Marino che ribadisce la strategicità della nuova struttura che sarà operativa nelle prossime ore.

«Con questo presidio andiamo ad isolare dall’ospedale i pazienti Covid e ci garantiamo un miglioramento dell’assistenza per la nostra comunità – ha sottolineato –

Stiamo rispondendo con misure concrete all’emergenza ed è per questo che non accetto polemiche e strumentalizzazioni».

Il riferimento è al policlinico e alla sua mancata realizzazione.

«C’è un problema tra la ditta appaltatrice e l’Università – ha detto fuori dai denti Marino –

Il Comune ha provveduto a realizzare le infrastrutture circostanti, così come la Regione ha stanziato le somme che le competevano: non dipende quindi da noi se l’opera non è pronta.

C’è, comunque una differenza sostanziale tra il presidio Covid e il policlinico.

Il primo deve affrontare l’emergenza, il secondo deve portare avanti la ricerca scientifica».