12:09:56 “Bisogna risolvere i problemi delle famiglie e delle imprese, non litigare”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, interviene nella polemica fra l’Esecutivo nazionale e la Regione Campania sull’uso delle risorse e la riprogrammazione dei fondi europei.

“Il presidente De Luca ed il Governo, con il Ministro Provenzano, litigano. Il primo - ricorda Caldoro - dice ‘il governo non mette i timbri’ ed il Ministro in maniera precisa risponde ‘La Regione non fa nulla’. A pagare le conseguenze sono i cittadini, le imprese, le famiglie, si parla infatti di soldi, di liquidità per chi è in difficoltà”.

Per Caldoro la ricetta, per recuperare i ritardi, e’ chiara “Bisogna dare soldi diretti ad imprese e famiglie e ridurre le tasse regionali”.