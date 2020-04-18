mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

12:09:56 “Bisogna risolvere i problemi delle famiglie e delle imprese, non litigare”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, interviene nella polemica fra l’Esecutivo nazionale e la Regione Campania sull’uso delle risorse e la riprogrammazione dei fondi europei.

“Il presidente De Luca ed il Governo, con il Ministro Provenzano, litigano. Il primo - ricorda Caldoro - dice ‘il governo non mette i timbri’ ed il Ministro in maniera precisa risponde ‘La Regione non fa nulla’. A pagare le conseguenze sono i cittadini, le imprese, le famiglie, si parla infatti di soldi, di liquidità per chi è in difficoltà”.

Per Caldoro la ricetta, per recuperare i ritardi, e’ chiara “Bisogna dare soldi diretti ad imprese e famiglie e ridurre le tasse regionali”.

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:194 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:256 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:436 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next