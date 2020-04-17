22:36:58 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:
- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 967 tamponi di cui 15 risultati positivi;
- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 310 tamponi di cui 5 positivi;
- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 99 tamponi di cui 3 positivi;
- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 161 tamponi di cui nessuno positivo;
- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 83 tamponi di cui 1 positivo;
- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 44 tamponi di cui 1 positivo;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 675 tamponi di cui 9 positivi;
- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 78 tamponi, di cui nessuno positivo;
- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, 1 positivo;
- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 100 tamponi di cui 2 positivi.
Positivi di oggi: 37
Tamponi di oggi: 2.597
Totale complessivo positivi Campania: 3.988
Totale complessivo tamponi Campania: 46.294
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alife 1
Alvignano 1
Arienzo 2 + 1 deceduto
Aversa 28 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 3
Caianello 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 5
Carinola 2
Casaluce 3
Castel Volturno 12 + 1 deceduto
Casagiove 6
Casapulla 7
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 2 deceduto
Caserta 20 + 1 deceduto
Cellole 1
Cesa 6
Curti 3
Falciano del Massico 2
Formicola 1
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 4 + 1 deceduto
Gricignano d’Aversa 9
Letino 1
Lusciano 5
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 19 + 4 morto
Marzano Appio 3
Mignano Montelungo 1
Mondragone 10 + 3 deceduto
Orta di Atella 8 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 2
Portico di Caserta 5
Raviscanina 3
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
San Tammaro 5 + 1 deceduto
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
San Pietro Infine 1
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 28 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 4
San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 3 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 7
San Prisco 7 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 3 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 5
Vitulazio 2 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 1 + 1 deceduto
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228