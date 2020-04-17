mucherino
12:48:35 A seguito del coordinamento regionale della ‘Lega Salvini Premier’ in Campania tenutosi ieri pomeriggio sono giunte le prime dichiarazioni del coordinatore provinciale del partito di Caserta

Salvatore Mastroianni ( Lega Salvini Premier ): “Dopo gli show, l’assoluto lockdown e le innumerevoli mancanze della fase 1  del Governatore De Luca sarebbe il caso di iniziare a pensare alle misure da mettere, in campo in Campania e in provincia di Caserta, per una ripartenza sicura nella fase due per famiglie e attività produttive.

In arrivo, entro domani, le proposte concrete della Lega”

- “Il bassissimo numero di tamponi fatti dopo ben 50 giorni di lockdown rispetto al numero dei cittadini della Campania messi in campo da De Luca fa discutere non poco sui dati della situazione della nostra Regione in vista del passaggio alla fase 2.

Infatti, dobbiamo purtroppo registrare una gestione disastrosa della fase 1 da parte del presidente De Luca. 

Mancanza di mascherine, difficoltà a reperire i dispositivi di protezione, tempi lunghissimi e numeri bassissimi dei tamponi, e per finire, solo in ordine cronologico, con l’ultima giravolta sui test sierologici, sulla quale abbiamo assistito ad un suo dietrofront clamoroso che ci fa perdere tempo prezioso.

Per aprire una fase 2 di ripartenza e di ritorno a una nuova normalita' bisogna mettere in maggiore sicurezza il sistema sanitario che ad oggi De Luca non è riuscito a fare".

La dichiarazione e' arrivata all'esito dell'incontro del coordinamento regionale campano della Lega che ha accusato: "Insufficienti le misure a supporto delle famiglie. I quasi 4 milioni di euro previsti dal piano economico di De Luca per gli extracomunitari andrebbero dati subito alle famiglie campane bisognose per fare fronte a tributi regionali che andrebbero annullati per tutto il 2020".

Ma non e' tutto, perche' i leghisti campani hanno proseguito nelle accuse: "Zero misure per il turismo. Zero misure per gli artigiani. Zero misure per le associazioni sportive.

Zero misure per il trasporto pubblico e privato.

Zero misure per i sindaci.

Ancora non si capisce perche' siamo l'unica regione italiana indietro con i servizi di ristorazione d'asporto e con le aperture per i balneari. Prima della fase 2 prepariamoci a definire un assetto sanitario sicuro su base regionale".

Infine la conclusione: "Nelle prossime ore la Lega formulera' ai campani, cittadini, imprese, aziende famiglie, sindaci e imprenditori, idee e soluzioni semplici e concrete per una solida e duratura ripartenza economica".

