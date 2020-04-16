mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

19:40:23 Dal 22 Aprile finalmente le partite IVA della Campania potranno far richiesta del (doverosissimo!) bonus. Ma, sorpresa, sono ESCLUSI I NUOVI LAVORATORI, che invece rientrano proprio tra le categorie più esposte in questa emergenza! 

Se infatti l’opportuno criterio generale del bando prevede la titolarità “di P.IVA attiva alla data del 23.02.2020” (pre-emergenza), successivamente si aggiunge che è necessario l’ “inizio attività prima del 1.1.2020”. 

In pratica, un giovane che proprio ad inizio anno, con gli enormi sacrifici economici che ne conseguono, aveva (coraggiosamente) deciso di intraprendere una nuova attività, viene non solo penalizzato dall’imprevedibile emergenza, MA VIENE ANCHE ESCLUSO DALL’AIUTO PREVISTO PER LA SUA CATEGORIA! 

Oltretutto, la questione già si pose con i 600 euro di bonus statale, e a seguito di numerosissime segnalazioni (intervenne anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con opportuna delibera!) fu superata riconoscendo il medesimo discrimine, includendo anche i giovani professionisti nella misura di sostegno.

NON È COMPRENSIBILE PERCHÉ LA REGIONE UTILIZZI UN CRITERIO DIVERSO, GIÀ RICONOSCIUTO COME IRRAGIONEVOLMENTE DISCRIMINATORIO. 

Comprendiamo e rispettiamo il momento di emergenza; riteniamo doverosi e opportuni gli interventi di sostegno della Regione. Ma, proprio per rispetto di tutti, ed in particolare modo dei più deboli, invitiamo la Regione Campania ad una comunicazione istituzionale e non da campagna elettorale.

Il Governatore Vincenzo De Luca, tra uno spot e un altro, intervenga a far correggere SUBITO il bando. La confusione è già tanta, troppa, dovuta a troppe negligenze, nonostante le parole. Ci aspettiamo chiarezza, anche dall’Assessore competente, chiamata a sanare al più presto l’evidente errore.

È quanto dichiara in una nota stampa l’Avv. Sara Petella - Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:156 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:242 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:420 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next