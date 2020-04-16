19:40:23 Dal 22 Aprile finalmente le partite IVA della Campania potranno far richiesta del (doverosissimo!) bonus. Ma, sorpresa, sono ESCLUSI I NUOVI LAVORATORI, che invece rientrano proprio tra le categorie più esposte in questa emergenza!

Se infatti l’opportuno criterio generale del bando prevede la titolarità “di P.IVA attiva alla data del 23.02.2020” (pre-emergenza), successivamente si aggiunge che è necessario l’ “inizio attività prima del 1.1.2020”.

In pratica, un giovane che proprio ad inizio anno, con gli enormi sacrifici economici che ne conseguono, aveva (coraggiosamente) deciso di intraprendere una nuova attività, viene non solo penalizzato dall’imprevedibile emergenza, MA VIENE ANCHE ESCLUSO DALL’AIUTO PREVISTO PER LA SUA CATEGORIA!

Oltretutto, la questione già si pose con i 600 euro di bonus statale, e a seguito di numerosissime segnalazioni (intervenne anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con opportuna delibera!) fu superata riconoscendo il medesimo discrimine, includendo anche i giovani professionisti nella misura di sostegno.

NON È COMPRENSIBILE PERCHÉ LA REGIONE UTILIZZI UN CRITERIO DIVERSO, GIÀ RICONOSCIUTO COME IRRAGIONEVOLMENTE DISCRIMINATORIO.

Comprendiamo e rispettiamo il momento di emergenza; riteniamo doverosi e opportuni gli interventi di sostegno della Regione. Ma, proprio per rispetto di tutti, ed in particolare modo dei più deboli, invitiamo la Regione Campania ad una comunicazione istituzionale e non da campagna elettorale.

Il Governatore Vincenzo De Luca, tra uno spot e un altro, intervenga a far correggere SUBITO il bando. La confusione è già tanta, troppa, dovuta a troppe negligenze, nonostante le parole. Ci aspettiamo chiarezza, anche dall’Assessore competente, chiamata a sanare al più presto l’evidente errore.

È quanto dichiara in una nota stampa l’Avv. Sara Petella - Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia