mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

19:21:14 “Imprese escluse e un tetto di fatturazione troppo basso: sono solo alcune delle anomalie che sono state riscontrate dagli imprenditori.

Il risultato è che il primo bando emanato nell’ambito del Piano socio-economico della Campania raccoglie più scontenti che beneficiari, nonostante i roboanti proclami su facebook del Presidente De Luca nelle vesti di salvatore dei campani”. 

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi accogliendo le segnalazioni dei titolari di microimprese. Un esempio è quello dei laboratori che si occupano della fabbricazione di protesi dentarie rimasti aperti, ma solo sulla carta perché di fatto i dentisti hanno lavorato esclusivamente per le emergenze. 

“Questi artigiani sono stati esclusi, come anche idraulici ed elettricisti che pure si sono visti ridurre drasticamente il fatturato in questo periodo per una diminuzione della domanda o per la chiusura di attività loro collegate.

Senza contare che il tetto dei 100mila euro è troppo basso per i titolari di una microimpresa in regola con i contributi. Non va meglio con il bando riservato ai professionisti, a poche ore dalla pubblicazione sono già tante le lamentele dei beneficiari. De Luca riveda questi bandi e faccia attenzione per i prossimi”.

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:128 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:230 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:415 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next