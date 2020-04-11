21:31:27 Sabato in chiaroscuro per Aversa: nuovi casi di contagio, ma anche ulteriori guarigioni.

A fare il punto della situazione il sindaco Alfonso Golia nel consueto resoconto giornaliero.

«Poche ore fa abbiamo appreso che ci sono altri due nostri concittadini che sono risultati positivi al tampone – ha sottolineato il sindaco –

A loro auguro una pronta guarigione. Li ho telefonati, sono in isolamento domiciliare e stanno bene.

Ho anche una buona notizia. Il nostro caso 2 è finalmente guarito in quanto anche il secondo tampone di controllo ha dato esito negativo.

Sono molto felice per la signora che in queste settimane ho sentito praticamente tutti i giorni.

Quindi, nella nostra città ci sono attualmente 14 positivi, 241 negativi, 21 tamponi in attesa, 9 guariti e tre concittadini purtroppo deceduti.

Rinnovo l’invito a restare in casa a tutti, come la maggior parte voi ha fatto egregiamente fino ad oggi.

Sono giorni di festa, è difficile e soprattutto triste non poter partecipare alle funzioni religiose, riunire le famiglie per il tradizionale pranzo di Pasqua ma sono sacrifici che bisogna fare.

Dalle notizie che arrivano dall’estero, infatti, è possibile capire che basta davvero poco affinché il contagio torni a correre.

Noi questo non ce lo possiamo permettere.

Stamattina con grande emozione, insieme a volontari della Croce Rossa, della Caritas e della Protezione Civile, abbiamo fatto gli auguri di Pasqua a Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e al personale dell’Ospedale Moscati.

A tutti quelli che stanno continuando a lavora per la nostra sicurezza e la nostra salute un infinito grazie.

Ringraziamo inoltre Il Lions Club, i tanti cittadini le tante attività che stanno aderendo alla campagna Aversa si aiuta sia con versamenti sul conto corrente che con aiuti materiali.

Oggi Decò gruppo Del Prete ci ha fatto arrivare generi alimentari di prima necessità che saranno distribuiti nei prossimi giorni, Creme Pasticceria, la Dolciaria dei Fratelli Palmieri per le uova e i coniglietti di cioccolata, che non possono mancare nelle case in questi giorni.

Ringrazio anche il Commissariato di Polizia di Stato di Aversa che ci ha consegnato una donazione.

E’ questo per me un importante attestato per il lavoro che stiamo facendo con rigore e trasparenza. Lavoro che non si fermerà perché in questo tempo difficile abbiamo riscoperto il valore contagioso della solidarietà.

Valore fondante per la nostra comunità, come ci ha ricordato oggi il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per la Pasqua».



Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alife 1

Alvignano 1

Arienzo 1 + 1 deceduto

Aversa 23 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 3

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 4

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 2 deceduto

Caserta 20 + 1 deceduto

Cellole 1

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 5

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 18 + 3 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 10 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

San Tammaro 5 + 1 deceduto

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 28 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 4

San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 3 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 3 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1