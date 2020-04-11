13:06:50 CASERTA. Nuovo caso di contagio a Mondragone: lo fa sapere il consigliere regionale Giovanni Zannini.

Si allunga, quindi il numero delle persone affette dal virus che sale a dieci.

Un nuovo positivo si registra anche a Teano così come chiarito dal sindaco Dino D’Andrea.

«A Teano 5 tamponi negativi ed un kit veloce positivo confermato dal tampone – ha spiegato il sindaco -

E’ un paziente dello stesso nucleo familiare della signora positiva che oggi è guarita (con tampone negativo).

Il signore è in buona salute ed ha avuto un solo picco febbrile quattro giorni fa.

Abbiamo provveduto ad isolare il nucleo familiare in due abitazioni diverse per evitare l’effetto Ping pong del virus tra marito e moglie.

La famiglia da più di 14 giorni non ha contatti con gli esterni.

Quindi a Teano un solo caso positivo nello stesso nucleo familiare.

Ora capirete quanto importante sia organizzare una struttura per quarantene per persone negative (sane).

Nella giornata di ieri grazie al lavoro sinergico degli uffici e dei volontari abbiamo cominciato a predisporre le derrate alimentari per la consegna alle famiglie in difficoltà che per circa 300 nuclei saranno consegnate per la Santa Pasqua.

Tale modalità è stata scelta per garantire l’approvvigionamento di beni di prima necessità fino alla fine della pandemia,

Evitando l’uso dei cosiddetti “buoni” In modo improprio. favorendo indirettamente l’abuso di alcol, la falsificazione o addirittura la vendita degli stessi come sta succedendo in altri comuni d’Italia.

In prima istanza consegneremo le derrate Cercando di non escludere nessuno dei richiedenti.

Ovviamente gli uffici dopo le festività pasquali approfondiranno le istruttorie e qualora vi fossero richieste anomale Provvederanno a trasmetterle alla Guardia di Finanza per gli accertamenti del caso.

il criterio unico e solo che è stato adottato dagli uffici ha tenuto conto della celerità per quanto riguarda la consegna delle derrate per esaudire il maggior numero di richieste possibili, unitamente è stato determinato che l’affidatario del servizio debba acquistare nelle attività commerciali di Teano e borghi, così come previsto dalla normativa vigente.

Cerchiamo tutti insieme di non approfittare del momento tragico e facciamo in modo che questi beni di prima necessità vadano a chi realmente ne ha bisogno.

Le bambine ed i bambini dei richiedenti riceveranno insieme alle derrate un nell’uovo di Pasqua con una sorpresa di genere».

Non ci sono, invece, nuovi casi a Caserta, così come sottolinea il sindaco Carlo Marino che rilancia l’invito a stare a casa.

Il primo cittadino ringrazia le forze dell’ordine e le associazioni per il grande lavoro che stanno facendo e per la rete di solidarietà che sono riusciti a costruire.

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alife 1

Alvignano 1

Arienzo 1 + 1 deceduto

Aversa 21 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 3

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 4

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 2 deceduto

Caserta 20 + 1 deceduto

Cellole 1

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 5

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 18 + 3 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 10 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

San Tammaro 5 + 1 deceduto

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 28 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 4

San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 3 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228